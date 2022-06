¿Dónde está el capítulo 4 de The Boys? Indignación tras "horas de retraso" en el estreno

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

Tras el atracón inicial, con el lanzamiento de tres capítulos, los fans de The Boys aguardaban con gran expectación el estreno del cuarto capítulo de la violenta e irreverente ficción basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson.

Pero mientras que algunos de los abonados a Prime Video sí han podido disfrutar de la nueva entrega a su hora habitual, otros de los usuarios del servicio de streaming han desatado su cólera en la red al comprobar que la nueva entrega de The Boys no estaba disponible.

Así, rápidamente han aflorado en las redes sociales quejas de usuarios indignados por no poder continuar a la hora prevista (medianoche en Estados Unidos, 9 de la mañana en España o 2 de la madrugada en México) con las aventuras de Patriota, Negro Oscuro, Luz Estelar, Carnicero y compañía.

Yo yendo a las oficinas de @PrimeVideoES para reclamar el capítulo de #TheBoys de hoy: pic.twitter.com/zqk0RCBvMZ — China Cochina (@mad4yu) June 10, 2022

Waiting for Episode 4 of #TheBoys be like : pic.twitter.com/gb4osXCPyh — UDDESH K∆MBLE  (@Uddesh_4K) June 10, 2022

@PrimeVideoES Porque aún no está disponible el 4 capítulo de The Boys ?

Se supone que debería haber salido hace horas pero sigue sin estar disponible. A qué hora saldrá? https://t.co/aD8Dy2RVJ3 — Hawk_DBM (@Hawk_DBM) June 10, 2022

Me searching for The Boys episode 4#TheBoys pic.twitter.com/1fTgqmHtmY — Alex Y (@DFWAlex2289) June 10, 2022

Hasta que horaaaa @PrimeVideoLat suelta ese capitulo 4 🤡 #TheBoys — Josue (@JzZzta) June 10, 2022

¿Por qué se ha retrasado el capítulo 4 de The Boys 3? 🤬🖕 — JUAN PABLO (@juangatochileno) June 10, 2022

La frustración y enfado de los fans se ha dejado notar e incluso han comenzado a compartir enlaces de webs de piratería en las que el capítulo sí estaba ya disponible.

Why am I paying for this service when I could just pirate the shit? Those people have gotten to watch Episode 4 already. Pretty sure I'm done giving you my money. — Observer (@MountainMakery) June 10, 2022

You can pirate @TheBoysTV episode 4 before it's available legit on Amazon 😭 — keegs (@athiaxofficial) June 10, 2022