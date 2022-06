La repugnante escena de la temporada 3 de The Boys desata polémica: "Estaba viéndolo con mi madre y..."

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

'The Boys' ha empezado fuerte. Es evidente que la tercera temporada iba buscar superar a la segunda en todos los sentidos y, a la espera de que llege el escandaloso Herogasm, de momento la ficción ya ha dejado la que puede ser la escena más polémica y repulsiva que se ha visto hasta el momento. Una secuencia que, por supuesto, ha causado tanto impacto, que los fans no ha podido evitar compartir sus impresiones.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La brutal escena tiene lugar en el primer episodio. Titulado 'Payback', presenta a Swatto (Joel Labelle), una especie de versión de Ant-Man de Garth Ennis, quien es un superhéroe gay perteneció al grupo antaño conocido precisamente como Payback. Tras hacer un striptease en el almacén de un bar, el Super se lleva un hombre a su habitación y después meterse una raya de cocaína, se inclina para darle un apasionado beso.

Tal es el nivel de excitación, que el hombre le propone a Swatto 'meterse dentro de él'. Y en contra de lo que pudiera parecer, cuando el superhéroe le propone eso, se refiere a que Swatto tiene la habilidad de empequeñecer, lo que implica en que puede introducirse dentro del cuerpo de una persona. Swatto decide hacerlo y entra por la uretra del pene de su amante. Sin duda, la situación es surrealista.

Parece que Swatto esté dentro del hombre hace que sea muy excitante para este último. A medida que va entrando cada vez más, y acaricia el pene por dentro, la excitación va en aumento. En pleno momento de éxtasis, surge un inconveniente: Swatto siente que va a estornudar y, aunque intenta reprimirlo, no lo consigue, provocando una de las secuencias más gore que se han visto en The Boys.

¿Y por qué más gore? Pues porque tras el estornudo, Swatto volvió a su tamaño original... dentro del tipo. Con lo cual, toda la mitad inferior del hombre explota, llenando de sangre y vísceras al superhéroe, mientras que la parte superior del ya cadáver cae sobre la cama, derramando multitud de órganos y tripas. Sin duda, una imagen repugnante digna de una película gore.

Claro está, dicha secuencia ha causado horror entre el público, dado que es muy explícita, especialmente a la hora de mostrar cómo la víctima explota. Aunque la serie nunca ha escatimado en mostrar el lado más violento, cruel y sanguinario de los humanos con superpoderes, eso no ha evitado que la escena haya causado horror en redes... y también muchos memes.

Entre los comentarios más cercanos al humor, hay quien ha destacado que Ant-Man hubiera podido aniquilar a Thanos en 'Vengadores: Infiniy War' o 'Endgame' de otra forma, una que nunca hubiera podido prever, por supuesto.

wasnt expecting the boys season 3 to start with penis insertion fetish.. done by an antman rip off. pic.twitter.com/plJhaRaO9c — um.brella_shelter 🌦 (@Martin09526430) June 3, 2022

Se mostrará en la noticia enviada: https://twitter.com/RezSlade/status/1532547661445963787

#Theboys spoilers

-

-

-

-



me watching the first ten minutes of 3x01 after making jokes about ant man exploding thanos’ ass back in 2018 pic.twitter.com/AkT7oKpxR8 — esme 𓃡 THE BOYS S3 SPOILERS (@samwinchaester) June 3, 2022

#TheBoys just proved that all The Avengers really needed to defeat Thanos was a strategically placed Ant-Man. — Speak nuthin uuhdis. (@TribeCalled_X) June 3, 2022

Oh no the boys was too much too. Why this man shrink himself to crawl into his penis — sucía (@RellieRelz) June 3, 2022

Yo viendo que en #TheBoys si hicieron la escena tipo Ant-Man en el ano de Thanos al principio del capítulo 1 pic.twitter.com/LE4ksJa2Ct — El Alvalorian (@VaroRob) June 3, 2022

#TheBoys nos ha enseñado lo fácil y rápido que habría sido para Ant-Man acabar con Thanos — Deivid (@Deeiv16) June 3, 2022

BRO, ESTA MIERDA DE ANT-MAN ENTRANDO AL ANO DE THANOS SE VOLVIÓ CANON EN #THEBOYS pic.twitter.com/BJXVkODvHK — Jαzzᴬˡʷᵃʸˢ ʷⁱᵗʰ ᴬᶜᵉ~♡ (@minjazz_) June 3, 2022

¿Se acuerdan cuando algunas personas decían aquella teoría que Ant-Man debería haberse metido al trasero de Thanos y después vuelto al tamaño “normal”?

🤔🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯

Bueno esa escena lo acaban de hacer en #TheBoys.

UNA PASADA ESTE PRIME EPISODIO‼️🤩#TheBoysTV. — Jeancarlos ou JC. 🧩🏳️‍🌈 (@JotaC_95) June 3, 2022