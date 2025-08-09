¿The Batman (Robert Pattinson) en The Sandman de Netflix?

MADRID, 9 Ago. (CulturaOcio) -

The Sandman llegó a su fin en Netflix con una temporada 2 que estuvo cargada de sorprendentes revelaciones e inesperados giros. Ahora Allan Heinberg, su creador, ha confesado que consideraron introducir un cameo del Batman de Robert Pattinson.

"Nos planteamos: '¿Quiere Robert Pattinson asistir al funeral?' Fue algo que se discutió, aunque brevemente", explicó Heinberg a ComicBookMovie.

Y es que, como bien sabrán los fans, la obra de Gaiman estaba en cierta medida ligada al Universo DC, y a lo largo de sus distintos arcos ha contado con ilustres apariciones, como las de J'onn J'onzz, el Detective Marciano, Scott Free, Mr. Milagro, Superman e incluso el propio Batman en el funeral de Morfeo.

Pero lograr que Pattinson aceptara hacer un cameo habría sido, probablemente, una tarea casi imposible. No obstante, una forma de introducir al Caballero Oscuro habría sido mostrar la inconfundible silueta de su capucha desde atrás, mientras los asistentes al funeral de Morfeo entraban en el palacio.

A Heinberg también se le preguntó si sabía que Muerte: El alto coste de la vida, el episodio especial centrado en la hermana favorita de Sueño e interpretada por Kirby Howell-Baptiste, con varias referencias al Hombre de Acero, se estrenaría tan cerca del nuevo filme de Superman dirigido y escrito por James Gunn.

"¡No, para nada! Ni siquiera sé si James Gunn ve la serie, pero espero que sí. No, lo que pasó fue que intenté incluir tantas referencias a DC como pude", admitió al respecto el guionista. "Fue una de esas cosas en las que Colin (Morgan) quería mostrar no tanto el lado reprimido de Sexton, sino su faceta más ligera y divertida. Alguien que, antes de llegar a este punto, tenía entusiasmo, idealismo y ganas de cambiar el mundo", añadió Heinberg.

"Como reportero de emergencias climáticas en The Guardian, intenta actuar como un superhéroe, aunque siente que fracasa cada vez que lo intenta. Lo conocemos en un momento muy bajo, pero queríamos mostrarle a la audiencia que Sexton no es así normalmente. Es alguien con grandes ideales, sueños ambiciosos y un deseo auténtico de marcar la diferencia. Y Superman representa mejor que nadie ese tipo de héroe", continuó explicando.

"Llevo incluyendo referencias a DC Comics en todo lo que escribo desde que tengo memoria, así que recurrir a Superman me salió de forma totalmente natural", sentenció Heinberg. Cabe recordar que, basado en la novela gráfica homónima de Gaiman y Chris Bachalo, publicada en marzo de 1993, Muerte: El alto coste de la vida es un capítulo especial de The Sandman, completamente independiente de la serie de Netflix.