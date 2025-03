Bella Ramsey revela que le diagnosticaron autismo en el rodaje de The Last of Us

Archivo - Bella Ramsey tiene malas noticias de la temporada 2 de The Last of Us

Archivo - Bella Ramsey tiene malas noticias de la temporada 2 de The Last of Us - HBO MAX - Archivo

MADRID, 21 Mar. (CulturaOcio) -

Bella Ramsey, la intérprete que da vida a Ellie en la serie de HBO The Last of Us, ha revelado que fue diagnosticada de autismo mientras rodaba la primera temporada de la ficción, a raíz de que un miembro del equipo le hiciese notar los síntomas. La actriz se ha abierto al respecto, confesando que fue "liberador" saberlo.

"Ya he hablado antes un poco de la neurodivergencia, pero siempre, por alguna razón, no he querido... Sentía que no quería decir lo que era...", comenzó a abordar el tema Ramsey en una entrevista concedida a la edición británica de la revista Vogue. "Me diagnosticaron autismo cuando rodaba la primera temporada de The Last of Us", declaró acto seguido.

Según recoge el medio, fue durante la producción en Canadá que un miembro del equipo de rodaje, que tenía una hija con autismo, pensó que Ramsey también presentaba ciertos síntomas. Aquello fue una especie de confirmación para la actriz, que "siempre se lo había preguntado" y acabó buscando el diagnóstico de un especialista, algo que fue "liberador", al permitirle "caminar por el mundo" con más paz "por no poder hacer las tareas cotidianas fáciles que todo el mundo parece poder hacer".

La protagonista de The Last of Us describió cómo, cuando iba al colegio, siempre se había sentido como "un bicho raro" y una "solitaria", más cómoda entre los adultos que la gente de su edad. Además, admitía experimentar otros síntomas propios del espectro autista como una "dolorosa hiperconciencia de las microexpresiones y el lenguaje corporal de otras personas", resaltando en todo caso cómo le había ayudado a mejorar como actriz.

"Siempre he observado y aprendido de la gente. Tener que aprender más manualmente cómo socializar e interactuar con la gente que me rodea me ha ayudado con la interpretación", reveló Ramsey. La intérprete señaló además que le ayudaba tener una rutina en el set de rodaje. "Estoy citada a una hora concreta y me dicen qué tengo que ponerme, cómo tengo que estar, dónde tengo que estar y qué tengo que comer", apuntó.

La segunda temporada de The Last of Us constará de siete episodios y se estrenará el lunes 14 de abril en Max. Ramsey como Ellie y Pedro Pascal como Joel encabezan un reparto que completan Isabela Merced, Gabriel Luna, Rutina Wesley, Kaitlyn Dever, Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez y Jeffrey Wright, entre otros. Además, Catherine O'Hara participará como actriz invitada.