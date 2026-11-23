La temporada 3 de Tierra de mafiosos (MobLand) ya está en marcha - PARAMOUNT+

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los fans de Tierra de mafiosos (MobLand). Tras el impactante desenlace de la temporada 2 en Paramount+, la plataforma ha confirmado que la tercera entrega de la serie ya está en marcha y contará con los regresos de Pierce Brosnan, Helen Mirren y Tom Hardy.

"Esta semana ha comenzado el rodaje de la tercera temporada de Tierra de mafiosos, la exitosa serie original de crimen de Paramount+", ha afirmado la compañía en un comunicado.

"Producida en colaboración con Paramount Television Studios y 101 Studios, esta nueva entrega volverá a contar con Tom Hardy en el papel de Harry da Souza, el leal hombre de confianza de la familia, junto a Pierce Brosnan y Helen Mirren, que retomarán sus respectivos papeles como Conrad y Maeve Harrigan, patriarca y matriarca del clan criminal", concluye.

De este modo, Paramount+ confirma que Hardy también está de vuelta en los nuevos episodios del drama criminal, donde interpreta a Harry da Souza, la mano derecha de los Harrigan y su hombre de confianza para resolver cualquier problema.

LOS RUMORES SOBRE EL DESPIDO DE HARDY

A comienzos de este año, una disputa entre bastidores entre Hardy, el guionista Jez Butterworth y el productor David Glasser salió a la luz después de que varios rumores apuntaran a que el actor había sido despedido de la serie.

El conflicto, tal y como recogía Variety, habría surgido, según varias fuentes, a raíz de múltiples motivos, entre ellos los supuestos retrasos de Hardy durante el rodaje y su intención de modificar determinadas partes del guion.

Además, también se señalaba que la disputa no habría sido responsabilidad exclusiva del actor, ya que Hardy habría manifestado su malestar por los retrasos en la entrega de algunos guiones. No obstante, a pesar de las tensiones, el productor ejecutivo Guy Ritchie, que ha dirigido varios episodios de la serie, y David Glasser estuvieron entre quienes más interés tenían en asegurar el regreso de Hardy a la serie.

Finalmente, su apoyo habría resultado decisivo para que el actor retomara su papel en la tercera temporada. Por otra parte, aunque la temporada 2 ya ha llegado a su épico desenlace en Paramount+, el décimo y último episodio de esta entrega no estará disponible en España a través de SkyShowtime hasta el próximo lunes 23 de noviembre.