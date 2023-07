La temporada 4 de The Witcher, en serio peligro

MADRID, 28 Jul. (CulturaOcio) -

Los episodios finales de la tercera tempora de The Witcher con Henry Cavill ya están en Netflix. Pese a que Liam Hemsworth recogerá el testigo de su compañero como Geralt de Rivia en la cuarta entrega, lo cierto es que la producción de la misma está paralizada y no será hasta 2024 cuando comiencen a rodarse los nuevos episodios. De hecho, ya hay quien alerta que, teniendo en cuenta el historial de Netflix, una cancelación sorpresa no sería descabellada.

En todo caso, y aunque se hay disparado algunas alarmas, muy probablemente el aplazamiento indefinido en el inicio de la filmación, se deba a las huelgas convocadas por los sindicatos de guionistas y actores de Hollywood. Tal y como recuerda The Redanian Intelligence, tras la salida de Henry Cavill, Netflix tenía previsto comenzar a rodar los nuevos episodios con Liam Hemsworth en el papel del Carnicero de Blaviken en septiembre de 2023 hasta mayo de 2024.

Sin embargo, el paro convocado por el sindicato de guionsitas (WGA, Writers Guild of América) desde el pasado 92de mayo y al que se ha sumado también SAG-AFTRA (Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists), ha obligado a muchos estudios a poner en pausa sus producciones tanto en el cine como en la televisión, entre ellas algunas tan importantes como Daredevil: Born Again de Marvel. Por ahora, Netflix no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ha dado un paso al frente para explicar si hay otras razones que les haya obligado a paralizar, al menos, momentáneamente la temporada 4 de The Witcher.

Es más, todavía no se ha anunciado una nueva fecha para comenzar a rodar los nuevos episodios de la serie. Aunque, lo más probable es que el gigante del entretenimiento inicie su producción a lo largo de 2024 con vistas a estrenarlos a lo largo de 2025.

Sobre todo, teniendo en cuenta que para la tercera temporada necesitaron 14 meses de filmación desde que comenzase su rodaje el 31 de marzo de 2022 hasta que finalizó el 13 de septiembre de 2022. Por lo que es lógico asumir que para la cuarta entrega de The Witcher, Netflix necesite de un tiempo de producción similar si tiene intención de que vea la luz en algún punto de 2025.