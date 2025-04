El creador de The White Lotus explica el final de la temporada 3: "Es una tragedia griega"

El creador de The White Lotus explica el final de la temporada 3: "Es una tragedia griega" - HBO

MADRID, 7 Abr. (CulturaOcio) -

The White Lotus regresó con una tercera temporada ambientada en Tailandia. El primer episodio ya adelantó un final trágico, con Zion Lindsey (Nicholas Duvernay) presenciando un tiroteo. La entrega ha llegado a su desenlace, desvelando por fin quién muere en el resort.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Rick (Walton Goggins) pasa toda la temporada buscando a Jim Hollinger (Scott Glenn) tras vengarse por haber asesinado a su padre. Después de ir a Bangkok y encontrarse con él cara a cara, Rick vuelve a ver a Jim cuando este regresa al hotel con su mujer, Sritala (Lek Patravadi). Durante el desayuno, Jim confronta a Rick, dejando en mal lugar a sus padres. Después, la pareja está posando para una foto con Laurie (Carrie Coon), Kate (Leslie Bibb) y Jaclyn (Michelle Monaghan) cuando Rick se acerca a Jim y le dispara, diciendo antes: "Que te jodan".

Jim está muerto, y es entonces cuando Sritala le dice a Rick que en realidad era su padre. Los guardaespaldas de Sritala abren fuego y disparan accidentalmente a Chelsea (Aimee Lou Wood), que muere en el tiroteo. Gaitok (Tayme Thapthimthong) dispara a Rick para proteger a Sritala, y el personaje de Goggings también muere, cayendo junto a Chelsea en el estanque en el que se ve a Zion al inicio de la temporada.

"Es un tema clásico de la tragedia griega: alguien que mata aquello que ama mientras intenta vengarse", explica Mike White, creador de la serie, a The Hollywood Reporter, sobre Rick y Chelsea. "Él tiene a una persona que realmente lo ama, y simplemente no puede experimentar el amor en el presente porque está obsesionado con la falta de amor que tuvo en su pasado", agrega.

Precisamente es esta trama la que da nombre al episodio Amor Fati, una expresión en latín que significa "amar el destino". "Me gusta la idea de darle a Chelsea montón de parloteo que parece absurdo, pero que al final te hace pensar: 'Ah, quizá'. Al final, ella habla de los grupos que trabajan con un objetivo divino. Ella tiene una profunda convicción -amor fati- y cree que las cosas suceden por algo. Quizás eso, de alguna manera, atenúa la tristeza de su muerte, porque es como si tuviera algún tipo de poder superior para lo que sucederá después", comenta White, que subraya que, con este final, se confirma ese "fatalismo romántico" que Chelsea siente respecto a su relación con Rick.

Con esta historia, el creador también quería mostrar que "ese amor trasciende esta vida. Incluso mientras los suben al avión juntos en sus ataúdes simétricos, su amor trasciende de una manera agridulce".

LA FAMILIA RATLIFF

A lo largo de la temporada, Timothy (Jason Isaacs) ve su mundo desmoronarse debido a sus negocios, ya que está arruinado y podría ir a prisión. Sin saber cómo solucionarlo, fantasea con suicidarse y matar a su familia, e incluso coge una fruta envenenada del resort y la mezcla en una piña colada.

"Había leído historias sobre un tipo aristocrático que mató a toda su familia porque se había gastado todo su dinero y no tenía el valor de decírselo. La forma en que la familia de Timothy le ve es crucial para su sentido de identidad, así que cuando eso está en riesgo, prefiere quemar todo antes que afrontar las consecuencias", cuenta White sobre su inspiración para la historia.

En el último momento, Tim le quita los vasos de las manos a su familia, pero por la mañana, Lochlan (Sam Nivola) se prepara una bebida usando la misma licuadora envenenada. Se pone gravemente enfermo, pero finalmente sobrevive. "Él ha hecho una cosa turbia y se da cuenta de que no solo van a ser pobres, sino que esta idea del 'yo' que ha construido, va a tener que quitarse la máscara y aceptar que no es esa persona", explica White sobre Tim. "Es una aniquilación de su identidad en un sentido profundo, donde casi se pregunta: ¿para qué vivir si no puedes ser esa persona? Y entonces prefiere quemar el mundo entero antes que enfrentar esa vida después de esa identidad", añade.

En cuanto a Piper (Sarah Catherine Hook), la joven decide que su vida no será lo suficientemente cómoda en el monasterio budista en el que planeaba quedarse un año. Al final, al salir del resort, Tim reúne a sus seres queridos cuando les devuelven sus teléfonos móviles y les advierte: "Todo está a punto de cambiar. Pero lo superaremos como familia". "Es un final agridulce", dice White. "La vida continúa, pero ¿qué pasará sin sus comodidades? No creo que Victoria (Parker Posey) sea alguien que pueda vivir en la pobreza. Estoy seguro de que podrá encontrar alguna otra solución", esgrime.

Victoria, añade White, "tiene un complejo de superioridad que se ha extendido a sus hijos, convirtiéndolo en una especie de secta donde todos son un poco incestuosos, creen que nadie es lo suficientemente bueno y, por lo tanto, todos se miran a sí mismos".

JACLYN, KATE Y LAURIE

La amistad entre Jaclyn, Kate y Laurie parecía a punto de romperse, pero, después de pasar una noche con sus nuevos amigos rusos, Laurie regresa sintiendo que necesita a sus amigas más que nunca y les dice cuánto las necesita. A pesar de sus diferencias, las tres logran reconciliarse.

"Las diferencias pequeñas y grandes entre las mujeres han salido a la superficie. Eso les causa dolor. Gran parte de los años posteriores en la vida se pasan defendiendo las decisiones que tomaste o tratando de justificar tu vida ante ti misma. Para Laurie, ¿cuál es su aprendizaje? ¿Cómo va a tomar esto como una lección que la ayude en esta próxima etapa de su vida?", argumenta White. A pesar de que están atrapadas en pleno tiroteo, todas ellas salen sanas y salvas.

White aclara que esta trama no tenía la intención de ser una crítica mordaz a las amistades femeninas, sino más bien demostrar "cómo tenemos puntos de referencia en nuestras vidas y cómo esas personas pueden causarte sufrimiento solo por existir".

"Te das cuenta de que el placer de la serie vienede estos tipos de personas con los que te puedes identificar o que son fácilmente reconocibles, que van de vacaciones. Una familia que va de vacaciones, o una luna de miel, o tres amigas. Estaba tratando de pensar, ¿cuál es una nueva versión que no sea la misma, como una familia algo diferente? Pero también siento que hay un intento, lo consiga o no, de profundizar en lo que ya se ha mostrado, o seguir utilizando ciertos clichés", señala.

BELINDA Y GREG

Greg (Jon Gries) le ofrece a Belinda un trato de 100.000 dólares para que no revele su vinculación con la muerte de Tanya (Jennifer Coolidge), permitiéndole vivir sus años restantes en Tailandia. Belinda y su hijo Zion deciden pedirle 5 millones y Greg acepta.

"Belinda ha tenido muchas decepciones", dice White. "Greg le hace esta oferta, y pensé que sería divertido que alguien se beneficiara de esta tragedia que le ocurrió a Tanya", expone.

Ese final, dice White, fue lo primero que se le ocurrió de la temporada. "Belinda se va con dinero y deja a alguien de la misma forma que la dejaron en la primera temporada. Simplemente hubo críticas: era el personaje negro; era la trabajadora obediente y maltratada; y luego tuvo un final muy triste donde la condenaron a trabajar allí para siempre, mientras todos se marchaban. Y algunos pensaron que era cierto. Otros pensaron que era demasiado deprimente o algo así. Se habló mucho de eso", argumentó el creador.

¿Qué hará Belinda con su dinero? White lo deja en el aire. "Tal vez ella haga algo significativo. Y creo que la gente lo hace. No soy tan cínico. Esa fue, en realidad, una idea central, que ella tuviera algo con alguien y fantaseara con empezar un negocio con esa persona. Y luego llega una inesperada suma y es como: 'Me voy de aquí. Lo siento.' Y la amamos porque estamos con ella, lo entendemos. Pero al mismo tiempo, es muy humano", apuntó.