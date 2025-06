Aimee Lou Wood y Walton Goggins aclaran los rumores sobre su enemistad

MADRID, 14 Jun. (CulturaOcio) -

Aimee Lou Wood (Sex Education) y Walton Goggins (Fallout) dieron vida en la temporada 3 de The White Lotus a Chelsea y Rick. Los actores, que eran pareja en la ficción, parecían tener una buena relación en la vida real, llegando incluso a compartir fotos juntos en redes sociales. Sin embargo, el rumor de que habían discutido comenzó a propagarse por Internet cuando Goggins dejó de seguir a Wood en Instagram. Recientemente, los intérpretes se han pronunciado por primera vez al respecto.

En una entrevista concedida a Variety, Goggins y Wood han aclarado los rumores acerca de su supuesta discusión. "No hay ninguna disputa. Adoro y amo a esta mujer locamente, y ella es muy importante para mí", afirmó Goggins. "Ella es amor y yo sé lo que soy para ella. Nos apreciamos mucho mutuamente", añadió.

Goggins aprovechó para aclarar su perspectiva acerca de su última entrevista con el diario The Times, en la que se negó a responder preguntas sobre Wood. "¿Qué iba a hacer? ¿Hablar por los dos? Nunca", sentenció el actor, apuntando que el reportero de The Times llegó incluso a comparar los dientes de Goggins con los de la actriz y a preguntarle si eso les unió. "Lo que estaba insinuando era asqueroso. Era terrible. Me quedé atónito. Y dije: 'Joder, amigo, wow. Creo que hemos terminado'", relató el actor.

"INSTAGRAM NOS IMPORTA UNA MIERDA"

Para Wood el revuelo que tuvo lugar en Internet cuando Goggins dejó de seguirla en Instagram "dice mucho de dónde estamos culturalmente". "¿Por qué todo el mundo está obsesionado con Instagram? Es irrelevante. Instagram nos importa una mierda", afirmó la actriz.

Por su parte, Goggins admitió que, después del rodaje de The White Lotus en Tailandia, necesitaba "alejarse de todo el mundo". "Mi catarsis en esta experiencia fue distinta a la de otras personas por mi historia con este sitio", explicó el intérprete. Tras el suicido de su mujer, Goggins pasó los siguientes tres años de su vida viajando, y Bangkok (Tailandia) fue uno de sus destinos.

Goggins relató entre lágrimas que, después del rodaje, necesitaba "empezar a procesar cómo decir adiós a Rick y Chelsea". "Sabía que iba a costarme un tiempo, así que le dije [a Wood] que era lo que tenía que hacer. Y ella fue un gran apoyo", admitió el intérprete.

"No he hablado con nadie. No podía soportarlo. Juzgadme o no. Me importa una mierda lo que penséis. Este es mi proceso. Rick lo es todo para mí y Chelsea lo es todo para mí. Así que eso es lo que tenía que hacer para poder procesar todo aquello", aseguró Goggins.

En un momento dado de la entrevista, Goggins se levantó y dijo a Wood ente risas: "¿Sabes qué? ¡Voy a seguirte ahora mismo!". Ambos se abrazaron y Wood dijo: "Lo comprendo perfectamente". Por su parte, el actor no pudo contener las lágrimas mientras se sinceraba con su compañera de reparto. "Me emociono porque no habíamos estado en la misma ciudad para hablar sobre esto. Así que para mí, esto es maravilloso", admitió.