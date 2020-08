The Umbrella Academy: 10 diferencias entre el cómic y la 2ª temporada de Netflix

MADRID, 16 Ago. (CulturaOcio) -

La 2ª temporada de The Umbrella Academy recoge eventos del primer y segundo volumen de los cómics, Hotel Apocalypse y Dallas. Sin embargo, en su salto a Netflix, la historia de los hermanos Hargreeves ha cambiado notablemente. ¿En qué se diferencian ambas versiones de la historia?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Ya en los primeros diez episodios se notó claramente que la serie iba a ser muy distinta de los cómics. La 1ª temporada incluyó algunos elementos de Hotel Apocalypse, dejando otros apartados, y añadió algunos toques del segundo cómic, Dallas. Ahora, los creadores de la serie de Netflix han vuelto a hacer algo similar, alterando detalles de la historia de cada uno de los miembros de la Academia Umbrella.

Éstos son los principales cambios que la 2ª temporada ha añadido a la historia de Luther, Klaus, Diego, Allison, Vanya, Cinco y el resto de personajes.

1. LOS PROBLEMAS DE LUTHER

En el cómic de Dallas, Luther se acaba convirtiendo en un recluso tras escapar del primer Apocalipsis, pero se acaba juntando con Diego y Klaus y los tres luchan juntos en Vietnam hasta 1963, momento en el que tratan de impedir que la versión anciana de Cinco mate a Kennedy. Luther pacta con Cinco para dar caza a su versión joven. En la serie, es un poco distinto.

Al comienzo de la 2ª temporada, Número Uno trabaja para un mafioso y se dedica a pelear en clubs de boxeo clandestino. Se muestra reticente a ayudar a sus hermanos, sigue enamorado de Allison, y trata de redimir sus actos con Vanya. Aunque también se alía con la versión adulta de Cinco, es sólo de manera temporal. De hecho, en la serie es uno de los grandes responsables de que los Hargreeves vuelvan a unirse.

2. EL AMOR DE ALLISON

Dallas comienza con Allison sufriendo por haberse separado de su hija y su marido. No puede usar sus poderes y está tratando de ayudar a Vanya a recuperarse. En los cómics, Allison se alía con Cinco para matar a Kennedy ya que La Comisión ha secuestrado a la madre de éste (que también resulta ser la madre de Luther).

Todo esto ha sido obviado en la serie de Netflix. Sin embargo, se le ha dado una historia paralela en la que está casada con Ray, un activista por los derechos humanos. Se incluye así el trasfondo del racismo en los años 60. Su voz se cura por sí sola, mientras que en los cómics es La Comisión quien le hace una cirugía reconstructiva.

3. EL PACTO ENTRE LOS DOS NÚMERO CINCO

La historia de Cinco y el asesinato de Kennedy es muy distinta en los cómics. Para empezar, La Comisión tiene secuestrada a la madre del joven, y su misión es salvarla. Para ello decide entrenar a varios agentes, incluida a su hermana Allison, para asegurarse de que JFK muere. La versión anciana de Cinco se revela contra sus jefes y finalmente es Allison quien, haciéndose pasar por la esposa de Kennedy y usando sus poderes, hace que la cabeza del presidente explote.

En la serie, es el Cinco anciano quien está obsesionado con matar a Kennedy, y su versión bisoña quien intenta impedirlo. Aunque lo logra con ayuda de Luther, el presidente muere igual a manos de Lee Harvey Oswald, así que no logra impedirlo. En la 2ª temporada, Cinco también vuelve a trabajar brevemente para El Enlace y asesina a la junta directiva, cosa que en los cómics no pasa.

4. EL PROTAGONISMO DE DIEGO

En el comic Dallas, la presencia de Diego es prácticamente testimonial hasta que se junta con Klaus y Luther y juntos van a Vietnam, antes de intentar detener a Cinco. En la serie se le ha dado mucho más protagonismo al resaltar su obsesión por salvar a Kennedy y añadir su relación amorosa con Lila.

En la 2ª temporada, Diego se une temporalmente a La Comisión, está obsesionado con salvar a Lila –que resulta ser la hija adoptiva de El Enlace y una de los bebés nacidos en octubre de 1989- e incluso llega a pelear con la versión joven de su padre, Reginald Hargreeves. Nada de esto ocurre en los cómics.

5. LA REDENCIÓN DE VANYA

El papel de Vanya en Dallas dista mucho de ser la causa del segundo Apocalipsis, como ocurre en la serie, ya que básicamente su historia se basa en recuperarse del primer fin del mundo con la ayuda de la androide Mamá. En la serie de Netflix su trama se ha ampliado considerablemente, incluyendo romance, poderes descontrolados y un legado maldito.

Además de su relación LGTBI con Sissy, Vanya también le traspasa parte de sus poderes a Harlan, el joven con aspecto autista. También es acusada por el FBI de ser una espía rusa y es su interrogatorio lo que dispara nuevamente sus poderes. Su último adiós con Ben también es exclusivo de la serie, ya que en los cómics nunca sucede.

6. LOS DRAMAS DE KLAUS

Klaus vivió bastantes aventuras en el cómic de Dallas, recogió a un bebé y peleó en Vietnam junto a sus hermanos Luther y Diego. Incluso construye con Pogo una máquina para reunir a sus hermanos tras ver a Dios en el primer volumen, algo que nunca ocurre en la serie.

Sin embargo, en los nuevos episodios su historia es aún más rocambolesca, ya que en vez de reunirse con el Creador ha formado su propia secta y sigue atormentándose junto al espíritu de su hermano Ben, quien por cierto tampoco aparece en los cómics. Tampoco aparece la trama de Klaus intentando salvar a su amado Dave de una muerte segura en la guerra.

7. A.J. CARMICHAEL Y LA COMISIÓN

Carmichael se presenta en los cómics como el hombre (pez) responsable de que Cinco se haya convertido en el letal asesino que es, gracias a combinar ADN de distintos psicópatas. También es quien le recluta a él y a Allison para el proyecto JFK. Pero en la serie su historia se ha diluido mucho.

En la 2ª temporada, Carmichael es poco más que un estorbo en el camino de EL Enlace, ya que es quien La Comisión nombra para asumir su puesto. Tras la matanza de la junta directiva a manos de Cinco- que también acaba con A.J. en los cómics- Carmichael es devorado literalmente por El Enlace.

Otros personajes de La Comisión como Herb y Dot o Los Suecos son creaciones originales para la serie, así como la relación maternal entre El Enlace y Lila.

8. BEN NO EXISTE

En la 2ª temporada Ben juega un papel fundamental no sólo en la historia de Klaus -cuyos poderes van en aumento y ya es capaz de hacer que su hermano se materialice, sino en la del mundo entero, ya que es quien consigue que los poderes de Vanya no se descontrolen en la sede del FBI.

Más allá de su heróico sacrificio, y de la tierna y complicada relación que tiene con Klaus, Ben resulta ser el único miembro original del equipo que también está en la Sparrow Academy. Una sorpresa que traerá muchos problemas en los próximos episodios.

9. LA PRIMERA FAMILIA DE REGINALD HARGREEVES

El cómic de Dallas no profundiza en la historia de Reginald Hargreeves como lo hace la serie. No se cuenta nada del pasado de Pogo y sus misiones espaciales, ni de cómo el multimillonario estaba enamorado de Grace, en la que después se inspiró para construir a mamá. Y por supuesto tampoco se cuenta nada de The 12 Majestic.

La serie da una vuelta de tuerca a la historia de la familia presentando a Reginald como una persona ambiciosa y despiadada, que por cierto ni siquiera es humano, que hará todo lo posible para conseguir sus planes. Todo el arco de la visita de los hermanos en los 60 y la formación posterior de la Sparrow Academy también es nuevo, aunque el segundo equipo también aparece al final de los cómics.

10. LOS GEMELOS BIOLÓGICOS

Una de las grandes revelaciones de Dallas es que dos de los hermanos Hargreeves son gemelos biológicos. Luther y Cinco nacieron de la misma madre, por muy distintos que parezcan, algo que por el momento no se ha revelado en la serie, pero que puede ser material de la tercera temporada.

Lo que sí añade la ficción de Netflix son dos nuevos personajes con superpoderes. Por un lado, está Lila, otra de los 47 bebés que nacieron en 1989, que ahora sin el influjo del enlace está libre. Por otro lado, está el misterioso Harlan, que aún conserva una parte de los poderes de Vanya, algo que puede resultar muy peligroso.