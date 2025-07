La temporada 5 de The Boys finaliza su rodaje y... ¿Cuándo se estrena?

MADRID, 4 Jul. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de The Boys ha culminado su rodaje. Así lo ha confirmado el propio creador de la serie, Eric Kripke. Sin embargo, lo que todos se preguntan es cuándo aterrizarán los episodios finales en Amazon Prime Video.

"Esta es la última vez que estaré en este plató. Pronto será derribado. Es agridulce, pero lo que siento principalmente es gratitud. Tenemos el mejor reparto, el mejor equipo, la historia más divertida de escribir y algo que es imposible de predecir: el momento adecuado", escribió Kripke, acompañando una imagen suya del set el pasado 2 de julio en su Instagram.

"Esperas toda tu carrera para tener dos de esas cosas, si tienes suerte. Nosotros las tenemos todas. A la familia de #TheBoys: gracias, os quiero a todos. A los fans: gracias por vernos, estoy deseando que veáis el gran final. Esto es todo", sentenció sin llegar a revelar cuándo verán la luz los episodios finales de The Boys.

No obstante, se espera que la temporada 5, cuya filmación arrancó a finales de noviembre del pasado año, aterrice en Prime Video en algún punto de 2026. Kripke ya adelantó a los fans de la serie que en esta entrega habrá muchas muertes y no hay garantía de quién logrará sobrevivir en el cruento desenlace.

"Es probable que haya bastantes muertes en los próximos episodios, y no hay garantía de quién conseguirá sobrevivir", le anticipó a Deadline recientemente. "Hay algunas cosas que llegarán en la temporada 5 que nadie se espera", afirmó Nathan Mitchell, quien encarna al nuevo Negro Oscuro, reforzando esa misma idea.

Muy posiblemente, el aviso de Kripke no pillase a nadie por sorpresa, dado que la serie no ha tenido nunca reparo alguno en matar a personajes, aun cuando estos no lo merecían. Los episodios finales de The Boys pondrán fin al enfrentamiento entre Homelander, el infame líder de los Siete, interpretado por Antony Starr, y Billy Carnicero, encarnado por Karl Urban.

Por otro lado, la temporada 2 de Gen-V, el spin-off universitario de esta sátira superheroica, desembarcará el próximo 17 de septiembre en Prime Video. Además, la plataforma también tiene en preparación Vought Rising, una precuela centrada en Soldier Boy, el icónico personaje interpretado por Jensen Ackles, y en Stormfront, la brutal e inclemente superheroína sin escrúpulos encarnada por Aya Cash, décadas antes de la formación de Los Siete.