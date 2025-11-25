La temporada 5 de Stranger Things adelanta su hora de estreno - NETFLIX

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

Los fans aguardan impacientes la quinta y última temporada de Stranger Things, especialmente tras el avance con los primeros cinco minutos de la serie creada por los hermanos Duffer. Y no falta mucho para que se reencuentren con Once (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo) y los demás, ya que Netflix ha adelantado su estreno. Pero... ¿por qué?

La temporada 1 de Stranger Things se estrenó en 2016, con el lanzamiento simultáneo de todos sus episodios en Netflix. Esta dinámica se mantuvo hasta la tercera entrega de la serie. Sin embargo, la compañía de la "ene" roja optó por un cambio con la llegada de la temporada 4, estrenándola en dos entregas.

Una estrategia en la que la plataforma de streaming ha ido más en esta temporada final, ya que está dividida en tres partes. Así, tras el lanzamiento de los cuatro primeros episodios, Netflix estrenará el segundo volumen de esta temporada final de Stranger Things, compuesto de tres nuevos capítulos, el 26 de diciembre. Habrá que esperar, sin embargo, hasta el 1 de enero de 2026 para disfrutar del episodio final, que también se proyectará en algunos cines.

Y dada la tremenda expectación generada por los ocho últimos capítulos de la ficción de los Duffer, Netflix ha adelantado su estreno... aunque solo unas horas.

Así, en lugar de estrenar la temporada 5 de Stranger Things como venía siendo habitual a las 0:00 horas de Los Ángeles, horario del Pacífico en Estados Unidos, lo que supone las 9:00 horas en España, Netflix ha escogido una hora distinta para su lanzamiento buscando favorecer así el visionado en masa del público de EE.UU. La serie estará así disponible en una hora diferente a la de sus anteriores entregas... y a la de todas las series de Netflix.

La primera parte de la temporada final de Stranger Things se estrenará en Estados Unidos este miércoles 26 de noviembre a las 17.00 horas de Los Angeles, horario de la Costa Oeste en EE.UU. lo que supone las 20.00 horas en la Costa Este.

Por tanto, en España y otros países europeos como Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Noruega y Suecia los cuatro nuevos capítulos de Stranger Things estarán disponibles a las 2.00 horas de la madrugada del miércoles 26 al jueves 27 de noviembre.

En Latinoamérica, la temporada final de la serie de los hermanos Duffer se estrenará a partir de las 19:00 horas en México El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua; a las 20:00 horas en Colombia, Perú, Ecuador o Panamá; a las 21:00 horas en Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, y a las 22:00 horas en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.