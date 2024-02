Primeras imágenes de Tierra de mujeres, la serie de Eva Longoria y Carmen Maura en Apple TV+

MADRID, 6 Feb. (CulturaOcio) -

Apple TV+ ha revelado las primeras imágenes de Tierra de mujeres, una comedia dramática de seis episodios que llegará a la plataforma este verano. Eva Longoria y Carmen Maura protagonizan la ficción, que está inspirada en la novela homónima de Sandra Barneda.

"La serie sigue a Gala (Longoria), una neoyorquina con síndrome del nido vacío cuya vida da un vuelco cuando su marido implica a toda la familia en turbios asuntos financieros, y ella se ve obligada a huir de la ciudad junto a su madre (Maura) y su hija universitaria. Para escapar de los peligrosos criminales con los que el marido de Gala, ahora desaparecido, está en deuda, las tres mujeres se esconden en el encantador pueblo vinícola de Cataluña del que huyó la madre de Gala hace 50 años, jurando no volver jamás.

Las mujeres buscan comenzar de cero y esperan que sus identidades permanezcan anónimas, pero los chismes se propagan rápidamente en el pequeño pueblo, desentrañando sus secretos y verdades familiares más profundos", reza la sinopsis de Tierra de mujeres. Las imágenes reveladas muestran a las tres generaciones juntas, llegando a un ambiente rural en el que su vestimenta sibarita desentona.

When three generations of women are forced to flee New York to a charming village in Spain, they face an unexpected threat: small-town gossip.



Eva Longoria stars in Land of Women, inspired by the best-selling novel, premiering this summer. pic.twitter.com/Se4UiQ7PDX