Selena Gomez, acusada de violar las normas de la huelga de actores con una publicación en su Instagram

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

Las huelgas del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) no solo han paralizado los rodajes, ya que tampoco está permitido hacer promoción durante el paro. Actualmente se está emitiendo la temporada 3 de Solo asesinatos en el edificio y Selena Gomez ha infringido las reglas de la huelga al hacer promoción de los nuevos capítulos.

La estrella compartió en Instagram un vídeo de la serie, publicación que ya ha sido eliminada. Aunque Gomez no hablaba en el clip ni animaba a sus seguidores a ver la ficción, sí etiquetó a la cuenta oficial de la producción, lo que hizo que muchos usuarios dedujeran que se trataba de un vídeo tomado en el rodaje.

Este desliz ha generado mucha controversia y los usuarios de Twitter han cargado contra la intérprete. "¿Por qué Selena Gomez promociona su serie durante una huelga? Es muy egoísta", reza un post. "Parece que Selena Gomez no cree que las reglas le afecten. Quizás sea lo suficientemente rica y no tenga por qué preocuparse por la huelga. Qué lástima que haya hecho esto", se quejó otro internauta.

It appears that Selena Gomez doesn’t believe the rules affect her. Maybe she is rich enough and doesn’t have to care about the strike. What a shame she’d do something like this. https://t.co/6sbQl2POdF — Truth hurts (@HeartsLikeTay) August 31, 2023

"Espero que haya consecuencias para Selena Gomez por violar las reglas de huelga y que esas reglas no se apliquen solo a los actores menos conocidos", señala otra publicación. "¿Alguien más se ha dado cuenta de que Selena Gomez es una esquirola?", apuntó un tuitero.

I hope there are consequences for Selena Gomez now that she violated strike rules and that those rules didn’t just apply to smaller actors @sagaftra — Girl Power (@sharperthanthou) August 30, 2023

did anyone else notice selena gomez is a strike scab — 🙃 (@cupicupivi) August 31, 2023

Aunque aún no ha renovado oficialmente por una cuarta entrega, John Hoffman, cocreador de la ficción junto a Steve Martin, está dispuesto a continuar. "Habrá tantas temporadas como tengan para nosotros. Lo digo de verdad. Es una de esas series en las que todo el mundo involucrado está feliz de participar, hablo por el trío protagonista y todos los demás", declaró a Screen Rant, refiriéndose a Gomez, Martin y Martin Short. En España, Solo asesinatos en el edificio se emite a través de Disney+.