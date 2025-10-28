La temporada 2 de One Piece ya tiene fecha de estreno en Netflix - NETFLIX

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

Los Piratas de Sombrero de Paja ya tienen fecha para su nueva aventura. Netflix ha anunciado que la segunda temporada One Piece, la adaptación en imagen real del manga más vendido de la historia de Japón, obra de Eiichiro Oda, aterrizará en la plataforma el 10 de marzo del próximo año.

"¡Contemplad la grandiosa Isla Drum! La espera ha terminado, la segunda temporada de #ONEPIECE zarpa el 10 de marzo de 2026", proclama el mensaje que acompaña al cartel oficial de la nueva temporada que Netflix ha compartido en sus redes sociales para anunciar la fecha de estreno de los nuevos capítulos.

Una segunda temporada en la que Luffy y compañía viajarán por el Grand Line, regalando a sus millones de fans uno de los arcos más aclamados de la obra original. Los nuevos episodios de One Piece llegarán así casi dos años y medio después del lanzamiento de la primera entrega, que se estrenó en Netflix el 31 de agosto de 2023.

Además del cartel oficial, con Luffy de espaldas impresionado por un gélido paraje rocoso y nevado, la serie también ha lanzado varias nuevas imágenes de la próxima temporada con sus protagonistas en la Isla de Drum.

Se mostrará en la noticia enviada: https://x.com/onepiecenetflix/status/1983159315218280810

Se mostrará en la noticia enviada: https://x.com/onepiecenetflix/status/1983160572909629918

"La épica aventura pirata en alta mar regresa con su segunda temporada, en la que los héroes se enfrentarán a adversarios más feroces y a misiones más peligrosas hasta la fecha. Luffy y los Sombrero de Paja ponen rumbo a la extraordinaria Grand Line, una extensión legendaria donde el peligro y el asombro acechan a cada paso. En su travesía en busca del mayor tesoro del mundo, irán descubriendo islas insólitas y midiéndose a nuevos enemigos formidables", reza la sinopsis oficial de la próxima entrega del proyecto.

El reparto de los nuevos capítulos de One Piece, serie que Netflix ya renovó para una tercera temporada que comenzará a rodarse este mismo año en Ciudad del Cabo, contará con el regreso de Iñaki Godoy como Luffy, Emily Rudd como Nami, Mackenyu como Zoro, Taz Skylar como Sanji y Romero como Usopp.

Algunos de los muchos nombres que se unen al reparto en la temporada 2 son Mikaela Hoover (dará voz a Tony Tony Chopper), Joe Manganiello (Crocodile), David Dastmalchian (Mr. 3), Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra), Lera Abova (Nico Robin), Daniel Lasker (Mr. 9), Charithra Chandran (Nefertari Vivi/Miss Wednesday) y Camrus Johnson (Mr. 5).