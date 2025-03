One Piece de Netflix se queda sin su capitán

MADRID, 24 Mar. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de One Piece tiene previsto su desembarco en Netflix en algún punto de este 2025. Pero Matt Owens, su showrunner, ha sido portavoz de malas noticias al anunciar su salida de la serie protagonizada por Iñaki Godoy, aunque tenía una buena razón.

"Los últimos seis años trabajando en la adaptación a imagen real de One Piece han sido un viaje que me cambió la vida. Un sueño hecho realidad. Pero también ha supuesto DEMASIADO. Es por lo que voy a bajarme del Going Merry para tomarme un respiro, centrarme en mí mismo y mi salud mental", ha explicado Owens en su Instagram.

"Muchas gracias a Oda, Shueisha, Tomorrow Studios, Netflix y a todo el reparto y equipo por su confianza, colaboración y duro trabajo. De momento, voy a descansar, hacer terapia, intentar subir de nivel en Marvel Rivals y coger fuerzas para las nuevas aventuras que me esperan. Gracias a todos por vuestro apoyo. ¡Nos vemos muy pronto!", añadió el guionista.

Por ahora, Netflix no se ha pronunciado sobre la marcha de Owens ni si esta afectará en modo alguno al futuro de la ficción, que terminó la filmación de su temporada 2 a comienzos de este año. Aunque sus palabras sugieren que se trata de una pausa transitoria, es bastante probable que la compañía de la gran 'N' se vea obligada a buscar un nuevo showrunner de cara a una temporada 3.

Sin embargo, tampoco es descartable que decidan esperar a que Owens se encuentre recuperado para preparar una nueva entrega de One Piece. En todo caso, lo único seguro por ahora es que la segunda temporada de la serie, en la que Godoy retomará el papel de Monkey D. Luffy, verá el regreso de muchos de los personajes de la primera temporada, además de nuevos rostros que se incorporan a la ficción.

Entre los nuevos fichajes se encuentran Katey Sagal y Mark Harelik, quienes interpretarán, respectivamente, a la doctora Kureha y al doctor Hiriluk; Lera Abova, que encarnará a Miss All Sunday/Nico Robin; Joe Manganiello, en el papel de Cocodrile/Mr. 0; David Dastmalchian, como Mr. 3; Sendhil Ramamurthy, como Nefertari Cobra; y Charithra Chandran, como Miss Wednesday.