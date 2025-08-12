Charithra Chandran, Nefertari Vivi en One Piece, víctima de ataques racistas

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

El primer tráiler de la temporada 2 de One Piece presentó a varios de sus nuevos personajes, entre ellos Nefertari Vivi, que será encarnada por Charithra Chandran. La actriz británica de ascendencia india ha sido objeto de ataques racistas en redes sociales por un sector del fandom que no contempla que una mujer que no sea blanca dé vida a un personaje que en el anime lo es. Chandran ha mostrado varios de los mensajes de odio recibidos.

"No creo que Alabasta se basase en la India. La comida callejera, los ríos y las ciudades estaban limpias. No vi a los ciudadanos de Alabasta adorar a las vacas o la tontería que hagan", "NO TE QUEREMOS EN ONE PIECE", "Viendo a esta Vivi espero que Crocodile gane en el arco de Alabasta para que no la veamos de nuevo", dicen algunos de los mensajes compartidos por Chandran a través de sus historias de Instagram.

Quien también ha recurrido a sus historias de Instagram ha sido Rob Colletti, actor que dará vida a Hojalata Wapol, para defender a su compañera de reparto con un contundente mensaje.

"Me resulta sorprendente en todos los malos sentidos cómo pequeños (pero demasiado ruidosos) sectores del fandom de One Piece pueden ver a un pirata de goma, a un médico reno y a un pez gigante que camina y habla y verlo completamente normal, pero trazan un límite ante la simple idea de que Nefertari Vivi la interprete una mujer que no sea blanca", reflexiona Colletti en sus historias de Instagram. "El problema no es el casting, sois vosotros. Este tipo de comportamiento es ignorante y vergonzoso", añade el actor.

Colletti subrayó que Chandran no se hizo con el papel por casualidad, sino que el propio Eiichiro Oda, creador del longevo manga y anime, la seleccionó para el personaje: "Charithra fue seleccionada personalmente por Oda, quien tiene mucho más conocimiento y comprensión de sus propios personajes que nadie, en particular de esas personas odiosas y sin imaginación que tienen la audacia de meterse en internet y lanzar discursos de odio contra un actor sin siquiera ver su increíble actuación en la serie".

El actor también aporta contexto sobre Alabasta, reino gobernado por el padre de Nefertari Vivi, para reafirmar la idoneidad del fichaje: "Pero hablemos de hechos: 'Nefertari' es egipcia. ¿Dónde está Egipto? En Oriente Medio. El reino de Alabasta se inspira en gran medida en la cultura de Oriente Medio y del sur de Asia. ¿Y te quejas porque la actriz elegida para el papel... no es blanca? ¡¿Sabes lo ridículo que suena?!".

La temporada 2 terminó su rodaje en febrero de 2025 y ahora está en plena postproducción, una fase marcada por la integración de efectos digitales en personajes como Chopper, el reno parlante que es una de las incorporaciones más esperadas de esta nueva entrega. Se desconoce la fecha de estreno de los nuevos capítulos más allá de que llegarán a la plataforma en 2026.

Entre las novedades confirmadas para el regreso de One Piece a Netflix figuran Mikaela Hoover (que pondra voz al mencionado Tony Tony Chopper), Joe Manganiello (Crocodile), David Dastmalchian (Mr. 3), Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra), Lera Abova (Nico Robin), Daniel Lasker (Mr. 9), Charithra Chandran (Nefertari Vivi/Miss Wednesday) y Camrus Johnson (Mr. 5). Estos son solo algunos de los muchos nombres que se unen a Iñaki Godoy (Luffy), Emily Rudd (Nami), Mackenyu (Zoro), Taz Skylar (Sanji) y Jacob Romero Gibson (Usopp), que retoman sus personajes.

En cuanto a la trama, la temporada 2 de One Piece marcará el inicio de la Grand Line en la versión en acción real, con la adaptación de varios arcos clave del manga como Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden y Drum Island.

La producción de la temporada 3, anunciada durante el reciente One Piece Day, empieza este mismo año en Ciudad del Cabo. Además, se ha confirmado que Ian Stokes, productor ejecutivo de la primera entrega de la serie, ejercerá de showrunner junto a Joe Tracz.