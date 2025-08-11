Primer tráiler de la temporada 2 de One Piece, que confirma su renovación para una tercera entrega

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

El pasado fin de semana se celebró el One Piece Day que, entre otros eventos y celebraciones, contó con varias actualizaciones de la serie en real para Netflix. Así, la plataforma ha lanzado un nuevo adelanto de la segunda temporada de la ficción, y, si bien sigue sin confirmar su fecha de estreno, más allá de que llegará en algún punto de 2026, ya ha dado luz verde a una tercera tanda de episodios.

Según informa Variety, la producción de la temporada 3 comenzará este mismo año en Ciudad del Cabo. Además, se ha dado a conocer que Ian Stokes, que fue productor ejecutivo de la primera entrega, ejercerá de showrunner junto a Joe Tracz.

En cuanto a la segunda temporada de la serie, titulada One Piece: Rumbo a la Grand Line, cabe decir que el adelanto ya muestra la incorporación de varios míticos personajes del manga y anime original como Smoker, a quien da vida Callum Kerr, el gigante Broggy, encarnado por Brendan Sean Murray o Nico Robin, interpretada por Lera Abova.

Attention, Straw Hats! Here's your first look at ONE PIECE: INTO THE GRAND LINE.



Season 2 coming 2026. Season 3 production setting sail soon. pic.twitter.com/KPg36LnnPk — Netflix (@netflix) August 10, 2025

"La épica aventura pirata en alta mar de Netflix, One Piece, regresa con su segunda temporada, en la que se enfrentarán a adversarios más feroces y a las misiones más peligrosas hasta la fecha. Luffy y los Sombreros de Paja zarpan hacia la extraordinaria Grand Line, una legendaria extensión de mar donde el peligro y las maravillas les esperan a cada paso. Mientras viajan por este reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, se encontrarán con islas extrañas y una serie de nuevos enemigos formidables", reza la sinopsis oficial de la segunda temporada.

El reparto de los nuevos episodios contará con el regreso de Iñaki Godoy como Luffy, Emily Rudd como Nami, Mackenyu como Zoro, Taz Skylar como Sanji o Jacob Romero Gibson como Usopp. Entre las nuevas incorporaciones al elenco, aparte de los ya mencionados Kerr, Murray y Abova, se encuentran Mikaela Hoover como el adorable Tony Tony Chopper, Joe Manganiello como Crocodile, David Dastmalchian como Mr.3, Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra, Daniel Lasker como Mr.9, Charithra Chandran como Miss Valentine y Camrus Johnson como Mr.5.