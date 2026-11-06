La temporada 2 de Off Campus ya tiene fecha de estreno en Amazon Prime Video - AMAZON PRIME VÍDEO

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Off Campus en Amazon Prime Video ya tiene fecha de estreno. Los nuevos episodios de la serie que adapta las novelas de Elle Kennedy llegarán al servicio de streaming el 28 de abril de 2027.

Esta nueva entrega de la ficción pondrá el foco en la historia de amor entre Allie Hayes (Mika Abdalla) y Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn), que se convertirán en la nueva pareja protagonista.

Basada en la exitosa saga literaria homónima de Kennedy, Off Campus sigue a un equipo de élite de hockey sobre hielo y a las mujeres de sus vidas mientras afrontan el amor, el desamor y el autodescubrimiento, forjando profundas amistades y vínculos duraderos.

Estrenada en mayo de 2026, la temporada 1 de la serie alcanzó los 36 millones de espectadores en todo el mundo en sus primeros 12 días, según los datos de Prime Video.

LA SERIE MÁS VISTA DE PRIME VIDEO POR EL PÚBLICO FEMENINO

Asimismo, en su estreno, se convirtió en la tercera serie con mejor debut de Prime Video y en la temporada inaugural más vista de la plataforma entre el público femenino de 18 a 34 años.

Creada por Louisa Levy, quien también ejerce de co-showrunner, el reparto principal de la segunda temporada de Off Campus estará formado por Mika Abdalla (Sex Appeal), Stephen Kalyn (Gen V), Ella Bright (The Crown), Belmont Cameli (Until Dawn), Antonio Cipriano (Pequeñas mentirosas: Pecado original), Jalen Thomas Brooks (The Pitt) e India Fowler (La calle del terror: La reina del baile). Además, Julia Sarah-Stone (The Killing), Khobe Clarke (Crueles intenciones), Miles Gutierrez-Riley (Smile 2) y Philipa Soo (Hamilton) tendrán papeles recurrentes en la serie.

Por su parte, Charlie Evans (Dejar el mundo atrás) y Shay Rudolph (Arma letal) participarán como estrellas invitadas. Levy también ejerce como productora ejecutiva junto a Gina Fattore. Wyck Godfrey, Marty Bowen y James Seidman también participan como productores ejecutivos, mientras que Annika Patton lo hace como coproductora ejecutiva. Completan el equipo de producción ejecutiva Leanna Billings, de Billings Productions, y Neal Flaherty.