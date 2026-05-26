Drama en Off Campus: La segunda temporada se queda sin uno de sus protagonistas

Drama en Off Campus: La segunda temporada se queda sin uno de sus protagonsitas - PRIME VIDEO

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

Mientras que la primera temporada de Off Campus (Kiss Me), ya disponible en Prime Video, ha estado centrada en la historia de amor entre la estudiante de música Hannah Wells (Ella Bright) y la estrella de hockey Garrett Graham (Belmont Cameli), la segunda entrega tendrá nuevos protagonistas. La serie seguirá así la lógica de la saga literaria escrita por Elle Kennedy, poniendo el foco en un romance cada vez. Ahora, la showrunner de la ficción, Louisa Levy, ha desvelado la siguiente pareja, así como un personaje que no regresará en la próxima tanda de episodios.

Mientras que Levy aseguró en declaraciones a Entertainment Weekly que los fans aún podrán ver a Hannah y Garrett en la segunda temporada de la ficción, señalando que "seguirán formando parte de ella" pero sin que su historia sea "el eje central de la temporada", también ha adelantado quién no aparecerá en la misma. Al ser preguntada en una entrevista concedida a TV Guide por Justin, el personaje encarnado por Josh Heuston y un interés amoroso inicial de Hannah, la showrunner expuso que no estaría en la segunda temporada.

"Pero me encanta Josh y no lo descartaría si encuentro la manera de traer de vuelta a Justin en algún momento", añadió Levy, dejando claro que los espectadores no tienen por qué haber visto lo último del personaje.

"Nunca tuvimos la oportunidad de conocer a Stella, que es la persona con la que acaba en el libro. Así que quizá encontremos la manera de incluirlo en una temporada futura. No lo tendremos [disponible] la próxima temporada, pero nunca digas nunca", expresó.

¿A QUÉ PERSONAJES SEGUIRÁ LA TEMPORADA 2?

Aunque el segundo libro de la saga de Kennedy se centra en Grace Ivers, encarnada en la serie por India Fowler, y John Logan, al que da vida Antonio Cipriano, todo apunta a que la próxima tanda de episodios no contará su historia, sino la de Allie Hayes (Mika Abdalla), y Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn), abordada en la tercera novela. Esto recuerda a lo ocurrido con los Bridgerton, serie que, centrándose también en un romance por temporada, ha alterado el orden en el que suceden respecto al material original.

Al ser preguntada sobre su decisión de adelantar la historia de Allie y Dean, Levy explicó que quería "mantener el impulso". "Los finales felices son maravillosos y muy importantes para este género de novela, pero no resultan tan útiles para la televisión, ya que tenemos que seguir contando historias", señaló.

La showrunner argumentó que quiso "ofrecer a los espectadores el final feliz para Hannah y Garrett que yo quería, que sé que los fans querrán, pero dejando al mismo tiempo algo en el aire y algunas preguntas de cara a la temporada 2: '¿Cómo se va a resolver esto y cómo va a impulsar la historia?'". La realizadora expresó en este sentido su deseo de que el público siga atento y "vea lo que tenemos preparado".