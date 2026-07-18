Polémica en Off Campus tras las acusaciones de desigualdad salarial entre actores y actrices en la serie - PRIME VIDEO

MADRID, 18 Jul. (CulturaOcio) -

Louisa Levy, creadora de la serie Off Campus, ha tachado de falsa la información que una creadora de contenido difundía recientemente acerca de que la actriz protagonista de la ficción de Prime Video, Ella Bright, cobraba menos que su compañero de reparto, Belmont Cameli.

Ali Gray, copresentadora del pódcast In the Vault, aseguraba en uno de los episodios que Bright, actriz que protagoniza Off Campus dando vida a Hannah Wells, cobró 20.000 dólares por episodio en la primera temporada de la serie, mientras que Cameli, que encabeza el reparto junto a ella encarnando a Garrett Graham, facturaba 30.000 por episodio.

"Comprueba tus fuentes. Estas cifras están lejos de ser correctas", escribía Levy en la sección de comentarios de una publicación de Instagram en la que aparecía este fragmento del pódcast. "Aunque se trata sin duda de un problema en la industria, como showrunner mujer, lucho por la igualdad salarial en mi reparto", incidía.

OFF CAMPUS VOLVERÁ CON UNA SEGUNDA TEMPORADA

Tras el éxito de su primera entrega, Prime Video ya ha renovado Off Campus, basada en los libros de Elle Kennedy, por una segunda temporada. Mientras que la primera entrega de la ficción se centró en el romance entre Hannah Wells y el jugador de hockey Garrett Graham, esta nueva tanda de episodios pondrá el foco en la pareja formada por Dean y Allie, interpretados por Stephen Kalyn y Mika Abdalla, respectivamente.

Junto a Bright, Cameli, Abdalla y Kalyn, completan el elenco de Off Campus Jalen Thomas Brooks, Antonio Cipriano y Steve Howey. No obstante, Josh Heuston, quien interpretó a Justin Kohl en la primera temporada, no regresará en los nuevos capítulos de la ficción, que aún no cuentan con fecha oficial de estreno.