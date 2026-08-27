Shaheen Jafargholi y Daniel Diemer, fichajes de la temporada 2 de Más que rivales

Shaheen Jafargholi y Daniel Diemer se incorporan a la temporada 2 de Más que rivales - CRAVE

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

Continúa el rodaje de la temporada 2 de Más que rivales, que adaptará la sexta novela de la saga de Rachel Reid, con su estreno previsto para la primavera de 2027. La serie ha confirmado la incorporación de Shaheen Jafargholi (EastEnders) y Daniel Diemer (Percy Jackson y los dioses del Olimpo) para interpretar a Fabian Salah y Ryan Price, respectivamente.

"Fabian y Ryan aportan cada uno una energía distintiva al mundo que Rachel Reid ha creado", explicaron el creador de la serie, Jacob Tierney, y el productor ejecutivo, Brendan Brady en un comunicado.

Dado que estos personajes son "audaces, complicados y profundamente cautivadores", era fundamental encontrar actores que pudieran "interpretar todas esas facetas". "Jafargholi y Diemer aportan mucha confianza y honestidad emocional a los papeles", concluyeron Tierney y Brady.

Diemer es conocido principalmente por la segunda temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, donde interpreta al cíclope Tyson. El actor volverá a encarnar al ser mitológico en la tercera temporada de la serie de fantasía, que se estrena el 20 de noviembre en Disney+.

Entre los trabajos de Jafargholi destacan las series EastEnders, por la que se dió a conocer, Casualty, Wreck o In Flight. Además formó parte de la segunda temporada de la serie de SkyShowtime The Agency (La agencia). War, es su próximo proyecto, un drama legal que se estrenará en HBO el 1 de octubre.

EL UNIVERSO DE MÁS QUE RIVALES SIGUE CRECIENDO

La segunda temporada de Más que rivales, protagonizada por Hudson Williams (Shane) y Connor Storrie (Ilya), sigue ampliando su reparto con nuevos fichajes. Además de las nuevas incorporaciones de Jafargholi y Diemer, el elenco de esta nueva entrega se reforzará con los ya confirmados Charlie Gillespie, Justice Smith, Edvin Ryding, Emily Hampshire, Robert Naylor, Sabrina Jalees y Priyanka.

Tierney vuelve a dirigir la temporada, pero en esta ocasión también escribe el guion con Mike Goldbach, responsable de la primera entrega. Los productores son Reid, Jayme Alter Wilson, Lori Fischburg, Liane Cunje, y los propios Tierney y Brady.