Más que rivales inicia el rodaje de su temporada 2 con una curiosa petición de su creador a los fans

Archivo - Más que rivales inspira a un exjugador de hockey a salir del armario: "Algo ha despertado en mí" - CRAVE - Archivo

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

Más que rivales (Heated Rivalry), la serie protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie basada en las novelas de Rachel Reid, ha arrancado el rodaje de su segunda temporada. Así, la producción se está desarrollando según lo previsto pues, a principios de este año, el creador de la ficción, Jacob Tierney, revelaba que comenzarían a filmar en agosto, de cara al estreno de los nuevos episodios en abril de 2027.

Tierney ha compartido una publicación en Instagram dirigida a sus "increíbles fans" y a "todo el mundo que ha compartido su ilusión por la serie". "Vuestro apoyo, entusiasmo y amabilidad han significado mucho para nosotros. Mientras calentamos los motores para seguir con Más que rivales, por favor, ayudadnos a que sea lo mejor posible", expresa Tierney quien, además de creador, ejerce como productor ejecutivo de la serie y ha dirigido y escrito todos los capítulos de la primera temporada.

"Si os encontráis en algún sitio en el que estemos rodando, por favor, dejad a nuestro reparto y equipo el espacio que necesitan para hacer lo que mejor saben hacer", pedía Tierney a los seguidores de la ficción, prometiendo que "la espera merecerá la pena".

MÁS QUE RIVALES YA RUEDA SU TEMPORADA 2

Respecto a la saga de novelas en la que se basa la serie, Reid ya anunció que la séptima entrega, titulada Unrivaled, retrasaba su fecha de lanzamiento del 29 de septiembre de este año al 1 de junio de 2027. Este cambio se debe a que la autora está lidiando con el empeoramiento de los síntomas del párkinson que padece, así como a su cada vez más apretada agenda a raíz del éxito de la serie.

"Shane Hollander e Ilya Rozanov son dos de las mayores estrellas de la liga de hockey sobre hielo, unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción magnética que ninguno de los dos comprende del todo. Lo que comienza como una aventura secreta entre dos novatos se convierte en un viaje de años de amor, negación y descubrimiento personal.

Mientras buscan la gloria sobre el hielo, luchan por comprender sus sentimientos mutuos. Divididos entre el deporte que les apasiona y el amor que no pueden ignorar, Shane e Ilya deben decidir si hay espacio en su mundo ferozmente competitivo para algo tan frágil y poderoso como el amor verdadero", reza la sinopsis oficial de la serie.