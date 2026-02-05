¿Está La Serie Más Que Rivales Basada En Una Historia Real? - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 5 Feb. (CulturaOcio) -

Más que rivales, la serie que adapta la exitosa saga de novelas escrita por Rachel Reid, ha aterrizado en Movistar Plus+ (y en HBO Max para el público de América Latina). La ficción protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie sobre dos jugadores de hockey que se enamoran ya se ha convertido en todo un fenómeno televisivo y lo que muchos fans se preguntan es... ¿está basada en una historia real?

La serie, que ya ha renovado por una segunda temporada, relata la complicada relación entre Shane Hollander (Williams) e Ilya Rozanov (Storrie), dos prometedores jugadores de hockey profesional que, además de ser adversarios en la pista de hielo, son amantes en secreto. Una historia que, según reveló la propia Rachel Reid, quien ya abordó sus diversas fuentes de inspiración para los libros, no está basada estrictamente en hechos reales... aunque para armarla sí que recurrió a algunos jugadores y rivalidades auténticas.

"Nunca baso mis personajes directamente en personas reales. Soy aficionada al hockey desde los años 80, lo suficiente como para estar muy familiarizada con los diferentes tipos de jugadores en general. Jugadores llamativos y arrogantes como Ilya Rozanov; líderes estoicos como Scott Hunter; veteranos agotados como Ryan Price, etc.", escribió la autora en la sección de preguntas frecuentes de su página web.

'ENEMIES-TO-LOVERS' Y ROMANCES PROHIBIDOS

"Una de mis fuentes de inspiración para Más que rivales fue, obviamente, la rivalidad extremadamente entretenida entre [Sidney] Crosby y [Alex] Ovechkin", reveló Reid. "Pero también me inspiraron otras rivalidades deportivas, otras historias de ficción y mi amor por el tema recurrente de 'enemies-to-lovers' [enemigos que se convierten en amantes] y los romances prohibidos", continuó la autora, matizando que sus personajes "son originales" y que trabaja "duro para crearlos".

Al igual que Shane e Ilya en Más que rivales, Crosby y Ovechkin son de Canadá y Rusia, respectivamente, y sus confrontaciones en la pista son de sobra conocidas por los fans del deporte. No obstante, y aunque ambos han manifestado en diversas ocasiones la admiración y respeto mutuo que comparten el uno por el otro como profesionales, hay que destacar que no hubo ningún atisbo de romance entre estas dos figuras del deporte.

"Ese duelo entre nosotros es genial. Creo que tanto él como yo lo disfrutamos, [los medios de comunicación] lo disfrutan y los aficionados lo disfrutan", declaró al respecto Ovechkin allá por 2017.

Más recientemente, en 2025, Crosby volvió a abordar la cuestión en una entrevista concedida a Sports Illustrated. "Creo que es genial. Fue genial cuando empezamos a jugar el uno contra el otro, en cuanto a la rivalidad y a sacar lo mejor de cada uno. Creo que fue genial para el hockey y sigue siéndolo", aseguró el deportista.

¿ES MÁS QUE RIVALES UN 'FANFIC' DE MARVEL?

Aunque pueda sonar disparatado, lo cierto es que Más que rivales fue originalmente un 'fan fiction' de Marvel, tal y cómo confirmó la propia autora de los libros. La historia fue publicada originalmente en la web Archive of Our Own (AO3), una plataforma en la que los usuarios comparten relatos de elaboración propia en los que reinventan la trama de conocidas franquicias. En ellas, es habitual encontrar emparejamientos entre personajes que no son canónicos en el material original.

Antes de publicar Cambiar el juego como una novela, Reid compartió su historia en esta plataforma para tantear la opinión de los lectores. Sin embargo, reescribió la historia ambiéntadola en un universo alternativo en el que Steve Rogers (Capitán América), convertido en el "capitán estrella de los New York Rangers" se enamora de Bucky Barnes (Soldado de Invierno), quien trabaja como empleado en una cafetería.

"No sabía que se podían publicar obras originales en AO3", sostuvo Reid en una entrevista concedida al medio Salon. "Pensaba que solo se podían publicar 'fanfics'", aseguró, admitiendo que se llegó a sentirse "mal" al respecto. La autora retiró la historia de la web en 2016 y, posteriormente, se publicó en forma de novela.

INFLUENCIA EN EL MUNDO REAL

Pero aunque no se trate de una historia real, lo cierto es que la trama de Más que rivales plantea un debate necesario acerca de la masculinidad tóxica presente en entornos predominantemente masculinos, especialmente en el mundo de los deportes. Además, la serie sí ha tenido un impacto real, y el jugador profesional de hockey Jesse Kortuem es el claro ejemplo de ello.

Kortuem compartió un comunicado vía Facebook hablando abiertamente sobre la aceptación de su sexualidad y en el que mencionaba directamente la ficción. "Últimamente algo ha despertado en mí (vale, sí, gracias a #MásQueRivales). Me di cuenta de que por fin había llegado el momento de compartir un viaje que había mantenido en secreto durante mucho tiempo", escribió el deportista en sus redes, admitiendo que llegó a preguntarse a sí mismo "cómo podía ser gay y seguir practicando un deporte tan duro y masculino".

En una entrevista con Out Magazine, Kortuem insistió en la influencia de la serie a la hora de tomar su decisión de hacer pública su orientación sexual. "Sé que muchos hombres gais y que no han salido del armario en el mundo del hockey se están viendo muy afectados por el éxito de Más que rivales. Nunca en mi vida pensé que algo tan positivo y amoroso pudiera surgir de un deporte tan masculino", señaló.