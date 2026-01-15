Más que rivales inspira a un exjugador de hockey a salir del armario: "Algo ha despertado en mí"- CRAVE

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

Más que rivales, la serie basada en la saga de novelas de Rachel Reid que relata el romance entre dos jugadores profesionales de hockey, ha servido de inspiración a Jesse Kortuem, un exjugador de este deporte, para hacer pública su homosexualidad.

"Algo ha despertado en mí", afirma Kortuem, que jugó como defensa y centro en varias ligas antes de abandonar el deporte y ha publicado un comunicado en Facebook donde habla abiertamente sobre la aceptación de su sexualidad después de ocultarla durante años en medio de sus actividades deportivas.

"Para muchos jugadores de hockey, el sonido de los patines tallando ese hielo fresco es solo una parte normal del calentamiento antes de un partido o entrenamiento. Pero para mí, es el sonido de un lugar donde sentía que tenía que esconderme", afirma Kortuem que en su texto se define como "una persona reservada".

"Aquellos que me conocen bien saben que no suelo compartir mucho, si es que comparto algo, en las redes sociales, pero últimamente algo ha despertado en mí (vale, sí, gracias a #MásQueRivales). Me di cuenta de que por fin había llegado el momento de compartir un viaje que había mantenido en secreto durante mucho tiempo", revela en su testimonio en el que confiesa que aunque amaba el hockey más que nada, vivía el deporte con el "miedo constante" a que se descubriera su sexualidad.

El jugador relata cómo llegaba a preuntarse a sí mismo "cómo podía ser gay y seguir practicando un deporte tan duro y masculino". "Para mi yo más joven, esa identidad nunca podría revelarse. No creía que esos dos mundos pudieran coexistir en una misma persona, y mucho menos en un mismo vestuario", dice Kortuem que recuerda que "salir del armario en la década de 2000 no me parecía una opción" sobre todo teniendo en cuenta "la escasa representación positiva que había en los medios de comunicación en aquella época".

Más adelante, Kortuem jugó a un "alto nivel" y, aunque las personas de su círculo más cercano sabían perfectamente que era gay, se sentía demasiado inseguro para revelar su sexualidad públicamente. "Como muchos atletas que no han salido del armario, revelar quién era realmente a mi equipo lo cambiaría todo en un instante, su opinión sobre mí, podría atraer una atención negativa al equipo por tener un "jugador gay'", confesó.

"Así que nunca me arriesgué. Pasaba todas las semanas en el vestuario con chicos a los que respetaba, pero aún así no me sentía lo suficientemente seguro como para decirles quién era realmente", recuerda Kortuem que asegura que comenzó a "reconciliar estas dos partes" de su vida tras participar en un torneo de hockey gay en 2017. Sobre su decisión de expresar abiertamente su sexualidad, dijo: "Quiero dirigirme a los deportistas que aún no han salido del armario o que están luchando por encontrar su camino".

En una entrevista con Out Magazine, Kortuem insistió en la influencia de la serie Más que rivales a la hora de tomar su decisión. "Sé que muchos hombres gais y que no han salido del armario en el mundo del hockey se están viendo muy afectados por el éxito de 'Más que rivales'. Nunca en mi vida pensé que algo tan positivo y amoroso pudiera surgir de un deporte tan masculino", señaló.

Basada en las novelas de la autora canadiense Rachel Reid y protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie, Más que rivales relata la historia de estrellas de la liga de hockey sobre hielo que viven un romance secreto durante años mientras su rivalidad se incrementa en el terreno de juego.

La primera temporada de Más que rivales, compuesta por seis capítulos, se podrá ver en España a través de Movistar Plus+ a partir del 5 de febrero.