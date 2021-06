La temporada 3 de Lupin ya está en marcha en Netflix

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) -

Netflix estrenó el 11 de junio la segunda temporada de Lupin, serie protagonizada por Omar Sy que desde entonces está permanentemente entre los títulos mas vistos del servicio de streaming. Apenas unos días después del lanzamiento, el actor francés ha confirmado que la tercera entrega ya está en marcha.

"No podemos ocultar nada. ¡Lupin Parte 3 ya está confirmada!", tuiteó el intérprete. Además, la plataforma de streaming ha lanzado un vídeo para anunciar la noticia. "Assane siempre está un paso por delante. Lupin volverá para una Parte 3", reza el clip.

On ne peut rien vous cacher. 👀

Lupin partie 3 est confirmée !



We can’t hide anything from you. 👀Lupin part 3 is confirmed!