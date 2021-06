¿Cuándo se estrena la temporada 3 de Lupin en Netflix?

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

La segunda parte de 'Lupin' continúa causando sensación en Netflix, siendo lo más visto de la plataforma. El caballero ladrón contemporáneo ha robado también el corazón de los espectadores, que no han tardado en devorar los cinco episodios de esta nueva tanda. Con una tercera temporada confirmada, muchos fans ya comienzan a preguntarse cuándo se estrenará en la plataforma.

Y es que, a pesar de haberse estrenado la segunda temporada el pasado 11 de junio, el público ya espera con ansias la siguiente tanda, máxime cuando, tras finalizar el último capítulo, se anuncia que Lupin volverá con una tercera parte. Además, el propio Omar Sy lo confirmaba en redes sociales.

Aunque la segunda parte ha llegado rápidamente, la primera se estrenó el pasado mes de enero, dejando apenas cinco meses de separación; todo apunta a que la tercera parte sí tardará más en llegar.

On ne peut rien vous cacher. 👀

Lupin partie 3 est confirmée !



We can’t hide anything from you. 👀Lupin part 3 is confirmed!