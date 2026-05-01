La temporada 2 de It: Bienvenidos a Derry confirma el ciclo de Pennywise y el salto temporal

Archivo - Los creadores de It: Bienvenidos a Derry explican la aparición del "tiburón" Pennywise - HBO MAX - Archivo

MADRID, 1 May. (CulturaOcio) -

Andy Muschietti ya prepara junto a su hermana Bárbara la segunda temporada de It: Bienvenidos a Derry, la serie que explora los orígenes y el pasado del payaso asesino Pennywise. El cineasta ha adelantado detalles clave sobre la trama de los nuevos episodios, que confirman qué lugar ocuparán en el timeline de la franquicia.

En una entrevista concedida a Deadline, Muschietti ha confirmado que la segunda temporada estará ambientada en 1935, es decir, 27 años antes de la primera entrega. "Para aquellos de vosotros que hayáis leído los libros, seguramente el nombre de la banda Bradley os resulte familiar", adelanta el cineasta.

"Era una banda de atracadores de bancos que, no por casualidad, iban de camino a algún sitio y pararon en Derry para comprar munición y ocurre algo horrible", explica Muschietti.

La intro de la primera temporada de It: Bienvenidos a Derry ya incluía un guiño a este suceso relatado en la novela de Stephen King, donde los propios habitantes de Derry, bajo la terrible influencia de It, perpetraron una masacre en la que murieron estos criminales.

"Está basada en la banda Brady, una banda de ladrones real cuyos miembros fueron ejecutados en las calles de Bangor, Maine. Y no estamos planteando que el gran estallido de violencia en este caso vaya a ser la masacre de la banda Bradley", apunta Muschietti.

Según adelanta el realizador, a pesar de que la serie es una precuela de It, están tomando como referencia la novela original para decidir el rumbo de la segunda temporada. Así, los nuevos episodios ampliarán el universo de It con personajes a los que en el libro de King tan solo se hace referencia y que aún no se han explorado en profundidad.

"Nos enfrentamos a una época, la de la Gran Depresión, que cambia radicalmente el panorama", continúa Muschietti a propósito del momento histórico en que se ambientará la segunda temporada. "No hay comodidades suburbanas: el cliché de los niños que viven en los suburbios, van en bicicleta y, de repente, uno de ellos desaparece, no tiene nada que ver con esto. Estamos en 1935. Es una situación muy grave. La gente es muy pobre. Luchan por sobrevivir, así que el contexto será muy diferente", asegura.

TIMELINE DE BIENVENIDOS A DERRY: "UNA HISTORIA CONTADA HACIA ATRÁS"

Antes incluso del estreno de la primera temporada, Andy Muschietti ya confirmó que la serie se planteó desde un principio como "una historia contada hacia atrás". Tal y como adelantó el realizador a CulturaOcio.com, la ficción ahondaría en los orígenes de Pennywise a lo largo de un "gran arco" compuesto por tres temporadas y que se manifiesta en "la interrelación entre los personajes en tres grandes ciclos": 1962, 1935 y 1908.

"Cada temporada va a ser un salto de 27 años hacia el ciclo pasado, que es cada una de las etapas de hibernación", señalaba Muschietti. En la novela de King, It emerge de las profundidades de Derry cada 27 años para cobrarse víctimas nutriéndose de sus miedos. "No podemos contar la lógica por la cual [la trama se relata hacia atrás]. Es uno de los grandes secretos de esta historia", aseguraba.