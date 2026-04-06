La temporada 4 de Invencible sorprende con un gran cambio en un personaje clave en los cómics

La temporada 4 de Invencible sorprende con un gran cambio ien un personaje clave en los comics - PRIME VIDEO

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

El quinto episodio de la temporada 4 de Invencible ha estado cargado de emocionantes giros y sorpresas. Sin embargo, también ha estado marcado por un cambio importante respecto a los cómics de Robert Kirkman, una modificación que, para muchos fans, podría resultar incluso bienvenida.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Titulado Danos un momento, el 5x04 de Invencible se ha adentrado por fin en la Guerra Viltrumita, uno de los arcos más importantes de los cómics. En esta saga, Mark Grayson une fuerzas con la Coalición de Planetas, liderada por Thaedus, para enfrentarse al Imperio viltrumita comandado por Thragg.

Uno de estos superhéroes capaz de hacer frente junto a Grayson a los desafiantes y poderosos viltrumitas es Tech Jacket. Su armadura cambiaformas fue creada por la raza geldariana, quienes, a pesar de ser físicamente más frágiles que otras razas como la humana, tecnológicamente están muy avanzados.

Es por esa razón que crearon armaduras conectadas al cuerpo y a la mente de su portador, de un modo muy similar a lo que le ocurre a Jaime Reyes después de que estableciera una relación simbiótica con el escarabajo que lo transforma en Blue Beetle. Este traje de batalla, de hecho, otorga a sus usuarios una capacidad de fuego devastadora, fuerza sobrehumana, la capacidad de repararse incluso después de sufrir daños e incluso un soporte vital total para la supervivencia en el espacio sin oxígeno.

EL GRAN CAMBIO DE TECH JACKET RESPECTO A LOS CÓMICS

En un momento dado del episodio 5x04 se revela la identidad de Tech Jacket, lo que trae consigo un inesperado giro respecto a los cómics. Bajo la máscara se encuentra Zoey Thompson, quien en el material original era un chico llamado Zack.

Esta modificación sustancial del personaje de Tech Jacket aporta cierto equilibrio a un equipo como la Coalición de Planetas, formado por superhéroes masculinos en los cómics de Kirkman. Sin embargo, más allá del cambio de género, Thompson, al ser humana y, por extensión, más grande y fuerte que los geldarianos, sigue siendo una heroína extremadamente poderosa al vestir su armadura.

Tanto es así que, en su presentación durante el séptimo episodio de la tercera temporada de Invencible, fue capaz de acabar con una versión malvada de Mark, convirtiéndose en alguien imprescindible en la lucha contra los viltrumitas.

En lo referente a Zoey en el quinto episodio de la temporada 4, la joven heroína logra sobrevivir a su primer encuentro con los viltrumitas y se refugia junto a Allen el Alienígena en una de sus naves, utilizando su avanzada armadura para camuflarlos dentro del vehículo. Con esto, se perfila como un personaje clave para el futuro de la serie de Amazon Prime Video.

Por otra parte, Tech Jacket apareció en los cómics antes que Invencible, protagonizando su propia colección, que además fue la primera serie de Kirkman para Image. El cocreador de The Walking Dead desarrolló al superhéroe en 2002 junto a E.J. Esu, pero las ventas no alcanzaron las expectativas y la serie terminó siendo cancelada tras el sexto número.

Así, Kirkman se centró en lo que terminaría siendo su gran éxito: la creación de Invencible. Sin embargo, el guionista no dejó a un lado a Tech Jacket, sino que incluyó al superhéroe en los cómics protagonizados por Mark Grayson, de modo que ambas series transcurren en el mismo universo.