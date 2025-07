La mejor y más salvaje serie de superhéroes tendrá quinta temporada

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los fans de Invencible. A la espera de reencontrarse con Mark Grayson en la temporada 4 de la serie, que desembarcará en Amazon Prime Vídeo en algún punto de 2026, la plataforma ha sido portadora de dos estupendas noticias: su renovación por una temporada 5 y la incorporación de un nuevo e importante fichaje al reparto.

"Temporada 5, Mark... ¡esto son BUENAS NOTICIAS!", reza el anuncio de la cuenta oficial de Invencible en X, acompañado de un revelador clip. Al reproducirlo aparece el actor Matthew Rhys grabando sus escenas de voz para esta nueva entrega de la serie, aunque no llega a desvelarse la fecha de estreno.

Season 5, Mark... this is GOOD NEWS pic.twitter.com/Kft2aTuS5S — INVINCIBLE (@InvincibleHQ) July 17, 2025

La elección de Rhys no es casual, ya que, además de interpretar a Philip Jennings en la serie de The Americans, ha participado en otras producciones de animación como Gremlins: Los secretos de los Mogwai e interpretado a Nite Owl en la cinta de animación de Watchmen. En cuanto a lo que pueden esperar los fans de Invencible en la temporada 4, tras vencer al brutal y despiadado Conquest en el final de la tercera entrega -la más vista en la historia de Prime Video y nominada a los Emmy-, su creador, Robert Kirkman, ya insinuó que Mark Grayson podría enfrentarse a alguien mucho peor, y ese podría ser el soberano del Imperio Viltrum: Thragg.

"Sería raro que [Thragg] no apareciera en la serie. No estoy seguro, es complicado. Lo que puedo decir es que ya hay actor y es increíble", aseguró Kirkman sin llegar a entrar en más detalles en unas declaraciones recogidas por Deadline. En las grapas de Invencible, Thragg no es solo el viltrumita más poderoso de todos.

Pese a tener miles de años, Thragg posee una longevidad extraordinaria, retrasando su envejecimiento y prolongando así su salud, vitalidad, rendimiento, condición física y apariencia juvenil. Sin embargo, la pureza de su ADN viltrumita y sus poderes hacen de él un adversario todavía más formidable que Omni-Man, el padre de Invencible, o Conquest.

En todo caso, toca esperar para averiguar si este temible adversario será a quien se enfrente Mark Grayson en la temporada 4 de Invencible.