Carmen Machi, a la caza de un futbolista defraudador en la temporada 2 de Celeste, que ya ha comenzado su rodaje

CELESTE - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 22 Abr. (CulturaOcio) -

El rodaje de la segunda temporada de Celeste, serie de Movistar Plus+ creada por Diego San José y protagonizada por Carmen Machi, ya ha comenzado. Dirigida por Elena Trapé, Machi se mete una vez más en la piel de la implacable inspectora de la Agencia Tributaria Sara Santano que en esta ocasión investigará a un futbolista de élite.

"Toda la admiración que le falta a los inspectores de Hacienda es justo lo que le sobra a los futbolistas", afirma San José al explicar los motivos que le han llevado a fijarse en el mundo del fútbol profesional en esta nueva entrega después de que en la primera temporada la protagonista investigara a una rutilante estrella latina del pop.

Y es que, según asegura el también creador de Yakarta, ganadora del Premio Feroz a la mejor serie dramática, "a un delantero se le perdona todo lo que haga mal de lunes a viernes si los domingos sigue marcando goles". El guionista añade que, por ese motivo, "Sara Santano es la única que puede enfrentarse a algo tan sagrado en España como el fúbol".

Además de confirmar el nuevo caso que centrará los seis capítulos que componen la segunda temporada, Celeste también ha desvelado primeras imágenes del rodaje.

En la fotografía, Machi, se sitúa entre la directora y el creador caracterizada como Sara Santano dentro de su despacho y sujetando sus credenciales como inspectora de Hacienda.

Es el momento de aceptar el borrador, ajustar el IRPF y declarar los bizums porque vuelve Sara Santano y esta vez, le ha echado un ojo a un famosísimo futbolista. Arranca el rodaje de la segunda temporada de 'Celeste' con Diego San José y Elena Trapé al frente de nuevo. pic.twitter.com/SzFqpkQuvV — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) April 22, 2026

"En la segunda temporada de Celeste, Carmen Machi se vuelve a meter en la piel de la inspectora Sara Santano, que retoma la inspección de un famoso futbolista que en su día consiguió evadir sus responsabilidades con el fisco", adelanta la sinopsis oficial de la segunda temporada de Celeste.

ALGUNOS DE LOS GRANDES ÉXITOS DE CELESTE

El inicio del rodaje coincide con el creciente éxito internacional de Celeste, tras su reciente estreno en Francia, en el canal francoalemán Arte, donde ha obtenido una gran repercusión, y en Argentina, donde acaba de llegar a la plataforma Flow con una excelente acogida.

La serie, en coproducción con 100 Balas, se consolidó con su primera entrega como una de las propuestas más reconocidas del panorama audiovisual nacional e internacional. En su debut obtuvo galardones como el Premio Ondas y el Premio Feroz a la mejor serie de comedia, así como el reconocimiento a mejor serie en la sección Panorama de Series Mania o el premio a mejor comedia en el Italian Global Series Festival.

El papel de Sara Santano le ha valido a Machi galardones como el Fotogramas de Plata, el Premio Forqué, el Iris de la Academia de la Televisión y galardones internacionales como mejor actriz en la sección Panorama de Series Manía y en el Italian Global Series Festival. Todos estos reconocimientos se unen a los más de 40 premios que ha atesorado a lo largo de su carrera incluyendo un Goya por Ochos apellidos vascos, dos Fotogramas de Plata, un Premio Ondas y la Biznaga de honor del Festival de Málaga, entre otros muchos.