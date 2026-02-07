La showrunner de Fallout aclara el futuro de Robert House en la temporada 3 - PRIME VIDEO

MADRID, 7 Feb. (CulturaOcio) -

A lo largo de la segunda temporada de Fallout, Robert House gana peso como una figura decisiva ligada al destino de New Vegas y a los grandes poderes que compiten por controlar el Yermo. Tras el cierre de esta entrega, la showrunner de la adaptación televisiva de la popular saga de videojuegos ha desvelado si el personaje de Justin Theroux aún tiene recorrido en la serie y si su relación con el Ghoul tendrá peso de cara a la confirmada tercera temporada.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"Sí, tienen una historia en la que estamos entusiasmados de profundizar", revela Geneva Robertson-Dworet en una entrevista con Nerdist, donde explica que queda mucho por explorar de House en la serie y, en especial, de su vínculo con Cooper, incluido el algoritmo con el que House anticipa cómo terminará el mundo.

"House está profundamente fascinado por Cooper. No termina de entender por qué su algoritmo no deja de decirle que esta figura es tan importante. Cooper ha dado un gran paso que lo confirma esta temporada, pero ¿hay todavía algo más?", añade la showrunner, que considera que ambos personajes "funcionan de maravilla juntos" y que "Walton [Goggins] y Justin [Theroux] tienen una dinámica divertidísima e increíble".

En el final de la segunda temporada de Fallout, Robert House no aparece como una persona física, sino como una conciencia digital. Esa versión informatizada se carga en un Pip-Boy que lleva el Ghoul mientras avanza hacia la cámara acorazada donde cree, erróneamente, que están su mujer e hija. Cuando descubre una pista que parece señalar que su familia está en Colorado, Cooper continúa el viaje con una inesperada sensación de esperanza, pero deja el Pip-Boy atrás.

No obstante, el personaje no desaparece. Cuando Lucy y Maximus están en el ático de House en New Vegas, su imagen parpadea durante un instante en la gran pantalla del piso, lo que sugiere que su historia sigue abierta y lista para retomarse. Además, Robertson-Dworet ha dado a entender que se continuará indagando en el pasado de House, especialmente a través de flashbacks anteriores a la caída de las bombas que ayudarán a explicar mejor qué relación tenía con Cooper.

Prime Video ha renovado Fallout por una tercera temporada, aunque por el momento se desconoce la ventana de estreno. Diversas informaciones sitúan el inicio del rodaje en mayo de 2026, si bien se trata de información sujeta a cambios hasta que exista confirmación oficial por parte de la plataforma o del equipo de la serie.