Revelador tráiler de Fallout temporada 2 con gran fichaje, tambores de guerra y letales monstruos

Prime Video ha lanzado un nuevo tráiler de la segunda temporada de Fallout, que llegará a la plataforma de streaming el 17 de diciembre. Con el fichaje de una rutilante estrella, el anuncio de una gran guerra y la aparición de uno de los depredadores más peligrosos del videojuego, los nuevos episodios presentarán un escenario clave de la saga: New Vegas.

El enigmático jefe la ciudad, Robert House, ya apareció brevemente en un flashback de la primera temporada, interpretado por Rafi Silver. No obstante, el avance ha revelado que Justin Theroux (Mulholland Drive, The Leftovers) le sustituirá dando vida al mandamás de New Vegas en los nuevos episodios, donde todo apunta a que, al igual que en el videojuego Fallout: New Vegas, desempeñará un papel clave en la trama.

Además, los últimos compases del extenso tráiler, de casi tres minutos de duración, ofrecen un primer vistazo a una de las amenazadoras criaturas que pueblan la ciudad, conocidas como Deathclaws o Sanguinarios. Esta aparece acechando a una asustada Lucy MacLean, el personaje de Ella Purnell. Junto a The Ghoul/El Necrófago, encarnado por Walton Goggins, Lucy pondrá rumbo en esta temporada a New Vegas en busca de su padre, a quien da vida Kyle MacLachlan.

La segunda temporada de Fallout constará de ocho episodios, que se estrenarán semanalmente hasta el final de la temporada, el 4 de febrero de 2026. Además, Prime Video ya confirmó que la ficción tendrá una tercera entrega. La primera temporada de la serie se estrenó en abril de 2024 y superó los 100 millones de espectadores en todo el mundo.

Creada por Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner, la temporada 2 también contará con el fichaje de Macaulay Culkin en un misterioso papel descrito como el de un "genio errático". Jonathan Nolan, Lisa Joy y Athena Wickham son los productores ejecutivos de la serie junto a los propios Robertson-Dworet y Wagner.