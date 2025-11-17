VÍDEO: El tsunami Rosalía conquista Jimmy Fallon con La perla: "Te quiero comer la boca"

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Tras su primera visita en 2022, Rosalía ha vuelto a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los programas más importantes de la televisión estadounidense, para presentar Lux, su nuevo álbum. La cantante ha protagonizado una noche completa con entrevista, juegos en español con el presentador, una clase de técnica vocal y palmas flamencas, y una espectacular actuación de La Perla inspirada en La princesa y el guisante.

La noche comenzó con una entrevista en la que Fallon remarcó el impacto internacional de Lux y el fenómeno global en el que se ha convertido la catalana. Nada más recibirla en plató, el cómico presentó a Rosalía como una artista que "está batiendo todos los récords". "Te adoran, nosotros te adoramos", expresó Fallon, que mencionó que Lux ha entrado "número cuatro en Billboard", una posición inédita para la cantante española en la lista de álbumes de referencia en Estados Unidos.

Fallon también se interesó por la faceta interpretativa de Rosalía y, en concreto, por su incorporación a la tercera temporada de Euphoria, la serie de HBO protagonizada por Zendaya. El presentador quiso conocer detalles sobre el papel de la barcelonesa en la ficción, pero ella explicó que "todavía no se puede contar". Lo que sí aseguró Rosalía es que ha sido "todo un reto" y que "tuve que partirme la cabeza en dos" para compaginar el rodaje con la preparación y el lanzamiento de Lux.

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando Rosalía invitó a Fallon a levantarse del sofá para recibir una especie de clase de técnica vocal, donde la cantante guía al presentador en ejercicios de calentamiento de voz, insistiendo en la importancia de la respiración. Una vez preparado, Fallon se atreve a cantar a dúo con ella un fragmento de La Perla.

ROSALÍA teaches Jimmy her vocal exercises before singing a verse of “La Perla” with him 🤍 #ROSALÍAOnFallon #FallonTonight pic.twitter.com/yGTv3Wq4Cu — The Tonight Show (@FallonTonight) November 17, 2025

La intérprete no se conformó con enseñar voz, y también acercó a Fallon y al público al universo de las palmas flamencas, explicando patrones rítmicos básicos y animando al público del plató a seguirle el compás. El cómico trató de imitar las palmas con mayor entusiasmo que precisión, generando algunas de las imágenes más compartidas de la visita.

La parte más lúdica de la presencia de Rosalía en el programa llegó con el juego Seductive, Insulting, or Nonsense with ROSALÍA (Seducción, insulto o absurdo), en el que Rosalía leía frases en español eligiendo una interpretación seductora, enfadada o neutra. Fallon, que no habla castellano con fluidez, debía adivinar si lo que estaba escuchando era un piropo, un insulto o simplemente una frase sin sentido.

Una de las primeras frases fue "creo que llevas el tupé al revés", que Rosalía pronunció en un tono marcadamente seductor, con sonrisa cómplice y voz suave, cuando en realidad se trataba de una crítica burlesca al característico peinado del presentador. Fallon, engañado por la entonación, interpretó que era un comentario cariñoso y falló estrepitosamente.

A partir de ahí, las frases fueron subiendo de tono y de absurdo. Una de las más comentadas fue "te quiero comer la boca", que Rosalía soltó a gritos, en clave de pasión desatada, mientras Fallon intentaba descifrar si aquello podía ser un cumplido o todo lo contrario.

El clímax de la noche llegó con la interpretación de La Perla en el escenario principal de The Tonight Show. Era la primera vez que Rosalía actuaba en directo en el plató de Fallon y la puesta en escena fue una recreación visual del cuento de La princesa y el guisante, donde la artista asumía el papel de princesa y la perla del título se convertía en el equivalente simbólico del famoso guisante escondido bajo una pila de colchones.

Vestida de blanco, la intérprete comenzó la actuación tumbada en una cama, rodeada de una escenografía que evocaba una tarta nupcial gigantesca. A sus pies, una orquesta de cuerdas y músicos vestidos también de blanco subrayaban el carácter casi ceremonial de la pieza. A medida que avanzaba la canción, Rosalía se incorporaba, ascendía y descendía por esa estructura de colchones y peldaños, y terminaba bajando al escenario para recoger una perla gigante, que sostenía mientras cantaba las líneas finales del tema.