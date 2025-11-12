Sydney Sweeney se defiende tras el batacazo en taquilla de Christy: "No siempre hacemos arte solo por los números"

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

Christy, el biopic de David Michôd protagonizado por Sydney Sweeney como la legendaria boxeadora Christy Martin, llegó a las salas estadounidenses el pasado 7 de noviembre. La película, estrenada en más de 2.000 cines, sufrió un duro revés en la taquilla, recaudando 1.300.000 dólares durante su primer fin de semana. Sweeney ha salido ahora a defender el filme, afirmando que "no siempre se hace arte solo por los números".

"Estoy profundamente orgullosa de esta película. Orgullosa de este filme que hizo David. Orgullosa de la historia que contamos. Orgullosa de representar a alguien tan fuerte y resiliente como Christy Martin. Esta experiencia ha sido uno de los mayores honores de mi vida", escribió Sweeney en su Instagram.

"Esta película es un homenaje a la supervivencia, al coraje y a la esperanza. Gracias a nuestras campañas, hemos contribuido a visibilizar a quienes sufren violencia doméstica. Todos nos embarcamos en este proyecto con la certeza de que la historia de Christy podía marcar la diferencia y salvar vidas", añadió.

"Gracias a todos los que vieron, sintieron y creyeron -y seguirán creyendo- en esta historia en los próximos años. Si Christy logró inspirar, aunque sea a una sola mujer a dar su primer paso hacia la seguridad, entonces habremos logrado nuestro propósito", continuó argumentando Sweeney.

"Así que sí, estoy orgullosa. ¿Por qué? Porque no siempre hacemos cine pensando solo en las cifras; lo hacemos para generar impacto. Y Christy ha sido, sin duda, el proyecto más importante de mi vida. Gracias, Christy. Te quiero", sentenció la actriz, destacando lo verdaderamente importante de esta película.

Christy, que aún no tiene fecha de estreno en España, narra el ascenso de Christy Martin como una de las boxeadoras más reconocidas de Estados Unidos en los años 90. Martin se convirtió en campeona mundial en el peso superwelter en 2009 y, un año después, sobrevivió a un intento de asesinato por parte de su esposo, quien fue condenado en 2012.

FIASCO HISTÓRICO

Según The Wrap, Christy recaudó la paupérrima cifra de 1,3 millones de dólares en la taquilla, pese a estrenarse en 2.011 cines. Es decir, que únicamente recaudó unos 649 dólares en cada sala, colocándose de este modo entre los 12 peores estrenos de la historia para películas estrenadas en más de 2.000 salas.

Las declaraciones de Sweeney llegan en un año especialmente turbulento para la actriz debido a sus opiniones políticas y su vida personal. Y es que la estrella de Euphoria no solo se registró como votante republicana, sino que se vio envuelta en una gran polémica a razón del eslogan para un anuncio de vaqueros que protagonizó recientemente para la marca American Eagle.

"Sydney Sweeney Has Great Jeans" (Sydney Sweeney tiene unos vaqueros estupendos), que hacía un juego de palabras con "jeans" (vaqueros) y "genes" (genes), en lo que algunos señalaron como un mensaje supremacista blanco que promovía la eugenesia, la teoría que defiende la mejora de la especie humana a través de la selección genética de ciertos rasgos y la reproducción selectiva, y la supremacía de la raza aria. Sin embargo, Sweeney aseguró en una entrevista con GQ que esto no le afectó en absoluto y, de hecho, la compañía de AE emitió un comunicado remarcando que la campaña siempre había tratado sobre los vaqueros. "Seguiremos celebrando cómo todo el mundo lleva sus vaqueros AE con confianza, a su manera. Los vaqueros geniales le quedan bien a todo el mundo", exponía la empresa.