18 fichajes para la temporada 3 de Euphoria: Natasha Lyonne, Eli Roth y más para acompañar a Zendaya y Sydney Sweeney

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de Euphoria sigue inmersa en su rodaje con vistas a estrenarse en HBO Max en primavera de 2026. Sam Levinson vuelve a estar al mando de la ficción protagonizada por Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Hunter Schafer. Recientemente, la producción ha anunciado una larga lista de 18 fichajes que completan el reparto de los nuevos episodios entre los que se incluyen los de Natasha Lyonne (Poker Face) y Eli Roth (Malditos bastardos).

La cuenta oficial de la serie anunció el pasado 17 de octubre la avalancha de nuevas incorporaciones. Entre ellas destacan nombres como Hemky Madera, actor que ha formado parte de producciones como La la land (La ciudad de las estrellas) o Juego sucio y Madison Thompson, conocida por su participación en la serie de Netflix Ozark. Además, también destaca la incorporación del oscarizado Hans Zimmer, quien pondrá música a algunos episodios de la nueva entrega

Así mismo, también se ha confirmado el regreso de Alanna Ubach como Suze, Daeg Faerch como Mith, Melvin Bonez Estes como Bruce, Paula Marshall como Marsha, Dominic Fike como Elliot Sophia Rose Wilson como BB y Zak Steiner como Aaron. Finalmente, Nika King, volverá a ponerse en la piel de Leslie, la madre de Rue (Zendaya). La actriz fue excluida de la lista de fichajes anunciados en febrero (en la que se incluye Rosalía) tras las polémicas declaraciones en un show de stand-up en las que afirmó que no podía pagar el alquiler debido a los retrasos de la producción.

Además de la trágica baja del fallecido Angus Cloud, el actor que daba vida a Fezco y que murió el 31 de julio de 2023, la temporada 3 de Euphoria no contará con Storm Reid, Barbie Ferreira, Algee Smith ni Austin Abrams. El rodaje de los ocho nuevos capítulos se inició el pasado febrero tras años de retraso debido a diferencias creativas entre Zendaya y Levison, que quería convertir a Rue en en personaje más secundario, así como la muerte del productor Kevin Turen y del mencionado Cloud.

El pasado mes de febrero Francesca Orsi, directora de producciones de drama de HBO Max, abordó el futuro de la serie más allá de la tercera entrega. "Lo hemos hablado, no creo que nada esté acabado hasta que se acaba, pero se ha hablado de que este es el final", expresó, dando a entender que la serie no volverá para una cuarta temporada.