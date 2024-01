¿La temporada 6 de Cobra Kai contará con Hilary Swank?

MADRID, 18 Ene. (CulturaOcio) -

Hilary Swank interpretó a Julie Pierce en El nuevo Karate Kid, película de 1994. La franquicia dio el salto a la pequeña pantalla con Cobra Kai y, ahora que se sabe que la serie terminará con su temporada 6, los fans se preguntan si la actriz participará en los episodios finales de la ficción.

El primer y mayor obstáculo para su regreso es que la trama de la serie ni siquiera ha insinuado que El nuevo Karate Kid sea canon. Absolutamente nadie ha mencionado a Julie Pierce, y Julie ni siquiera pelea en ningún torneo de kárate durante la película. Es por eso que incluirla en la trama sería complicado.

Sin embargo, eso no significa que no exista la posibilidad de que regrese, y los showrunners no lo han descartado por completo. En una entrevista con Deadline el diciembre pasado, los creadores de la serie, Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, hablaron sobre su posible vuelta. "Cualquiera del universo Miyagi podría estar en la última temporada", afirmaron.

También está la cuestión de si Swank quiere retomar el papel. La actriz ha ganado dos premios Oscar y su carrera se ha centrado sobre todo en el cine, por lo que sería sin duda algo inusual en su carrera participar en la serie.

En una entrevista con Live with Kelly and Ryan en 2022, le preguntaron directamente a Swank sobre una posible participación en la producción. "No estoy en Cobra Kai, nadie me pidió que estuviera en Cobra Kai", declaró. "Mucha gente me pregunta si voy a participar, es como la pregunta número uno que recibo. ¡Nadie me ha llamado!", apuntó, una respuesta que deja espacio a un cameo en caso de que se lo propusieran.