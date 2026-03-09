La temporada 4 de los Bridgerton ha sentenciado uno de sus romances más aplaudidos - NETFLIX

Aunque la temporada 4 de Los Bridgerton está centrada en la historia de amor entre Sophie y Benedict eso no quiere decir que sea la única relación de pareja que explora. De hecho, la trama romántica de otro de los miembros de la aristocrática familia ha sido ampliamente aplaudida... aunque bien podría haber terminado con el final de la cuarta entrega.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Los fans de la serie de Netflix han sido testigos de cómo la atracción entre la matriarca de los Bridgerton, lady Violet y lord Anderson, el hermano de lady Danbury, iba creciendo poco a poco hasta acabar materializándose en encuentros íntimos. En el sexto episodio de la temporada, su relación alcanza otro nivel cuando ambos hablan sobre si quieren o no formalizarla, lo que desemboca en una confesión de amor y una proposición.

A pesar de la felicidad inicial de los enamorados, la tragedia que sacude a la familia con la inesperada muerte de John y el consecuente duelo de Francesca hace que no sea el momento idóneo para anunciar su compromiso, por lo que esperan. "Solo hay una cosa que debo pedirte. Me pregunto si podríamos mantener nuestro compromiso en secreto un tiempo. Solo porque no quiero que nuestra felicidad le haga sombra a...", le dice Violet a Marcus, que enseguida asiente, comprensivo, asegurándole que pueden esperar.

No obstante, en los últimos compases del octavo episodio, cuando Francesca ya se ha permitido llorar a John y Benedict y Sophie al fin pueden estar juntos, Violet aún duda a la hora de anunciar su compromiso con lord Anderson y cuando este le propone decírselo a sus hijos, ella sugiere que quizá se estén "precipitando". "No veo motivo paras retrasarlo... Salvo que haya alguno que yo no conozca", replica Marcus.

"He estado dudando por mis hijos, por mi esposo fallecido, por Francesca... Pero hoy he entendido otra de las causas de mis dudas. He sido esposa y madre por mucho tiempo, he perdido la perspectiva de quién era antes de eso, apenas he empezado a reencontrarme con esa parte de mí, mi yo despreocupado, salvaje... y me temo que si nos casáramos podría perder esa oportunidad", explica lady Bridgerton, dando voz así a todas sus dudas, que estaban ahí quizá incluso desde el primer momento.

¿HAN ROTO DEFINITIVAMENTE MARCUS Y VIOLET?

Aunque Violet nunca pareció muy segura de su compromiso con Marcus más allá de la emoción inicial de la proposición, lo que está claro es que sus sentimientos por este eran muy reales. Así, la dama asegura que tampoco quiere perderle a él. "¿No podríamos continuar como estamos? Viéndonos, pero con nuestra independencia", le propone.

"Violet, lo que más deseo es tu felicidad, pero también quiero la mía. Lo que hemos vivido ha sido un regalo, quiero compartir mi vida contigo y esperaría si creyera que algún día querrás lo mismo, pero ya empiezo a dudarlo", responde Marcus, despidiéndose de ella.

De esta forma, la escena no solo supone la ruptura del compromiso, sino de la relación entre ambos, al menos de momento. Marcus no parece estar presente en la boda de Benedict y Sophie, pero la expresión de Violet durante la misma y cuando Francesca asegura que no volverá a casarse porque ya tuvo "su gran amor" sugieren que quizá la viuda acabe dándole otra oportunidad a un segundo romance.

En todo caso, habrá que esperar a las siguientes temporadas, ya que ni siquiera los fans de los libros de Julia Quinn conocen la respuesta sobre el destino de lady Bridgerton. En las novelas, Violet nunca se vuelve a casar, pero tampoco existe un lord Anderson, siendo su relación con él uno de los muchos cambios introducidos en la serie.