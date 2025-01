Tripulación perdida: ¿Quién fue la maestra Jedi de Jod (Jude Law)?

MADRID, 18 Ene. (CulturaOcio) -

Tripulación perdida (Skeleton Crew) ha llegado a su fin, resolviendo con su octavo episodio muchas de las incógnitas planteadas a lo largo de la ficción, aunque dejando también su buena dosis de preguntas en el aire.

Así, uno de los mayores misterios de la serie lo constituían el personaje de Jude Law y sus habilidades Jedi y, tras las revelaciones del último capítulo, los fans de Star Wars ya tienen más de una teoría respecto a quién le habría instruido en el uso de la Fuerza.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado Los buenos de verdad, el episodio 8 de Tripulación perdida desvelaba finalmente un importante detalle del pasado de Jod Na Nawood. "Cuando tenía tu edad solo me preocupaba no morir de hambre", le confía en un momento dado el pirata a Wim. "Vivía en un agujero en el suelo y una Jedi me encontró. Quizá estuviera desesperada y andrajosa como yo, pero me dijo que tenía potencial", recuerda. Así, el personaje al fin confirmaba haber sido instruido por una Jedi, aunque, tal y como parece sugerir, solo por un breve período de tiempo, ya que su maestra fue cazada y ejecutada ante él.

La ficción no especifica el nombre de la Jedi pero los fans no han tardado en elaborar unas cuantas teorías respecto a su posible identidad. Así, según recoge Screenrant, en el universo Star Wars habría tres principales candidatas entre los personajes conocidos para haber acogido a Jod de niño.

BARRISS OFFEE

Padawan de la maestra Luminara Unduli y amiga de Ahsoka Tano, Barriss Offee se desencantó de la Orden Jedi durante las guerras Clon y acabó bombardeando el templo de Coruscant. Cuando se descubrió que ella había sido la responsable del ataque y no Ahsoka, como se había pensado inicialmente, fue arrestada, lo que la libró de ser ejecutada junto al resto de los Jedi tras la Orden 66, siendo reclutada en su lugar para las filas de la Inquisición.

En Star Wars: Historias del Imperio, Offee abandona la Inquisición y pasa una década escondida antes de ser descubierta y ejecutada por la Cuarta Hermana. En estos años que estuvo oculta, la antigua Jedi bien pudo haber conocido a Jod y, viendo que era sensible a la Fuerza, haber empezado a entrenarle hasta ser cazada. Por otro lado, la Cuarta Hermana acabó dejando la Inquisición, por lo que no sería descabellado pensar que hubiese tenido piedad con el padawan de Offee, perdonándole la vida a Jod.

AHSOKA TANO

Ahsoka abandonó la Orden Jedi antes de que se ejecutara la Orden 66, lo que la convirtió en una de las pocas supervivientes a la matanza, si bien tuvo que huir para no ser cazada por los inquisidores durante la era del Imperio Galáctico. La antigua padawan de Anakin Skywalker bien podría haber coincidido con Jod, aunque el relato del pirata no concuerda con la historia del personaje, que habría de sobrevivir al Imperio.

En todo caso, la posibilidad de que la misteriosa maestra de Jod hubiese sido Ahsoka todavía podría resultar factible teniendo en cuenta que la Jedi ya ha sido falsamente dada por muerta en otras ocasiones, por lo que el personaje de Law podría estar equivocándose respecto al destino de su benefactora al asegurar que murió ante sus ojos.

ASAJJ VENTRESS

Natural de Dathomir, Asajj Ventress fue una Hermana de la Noche antes de ser entrenada como Jedi y, más tarde, como una asesina Sith por el conde Dooku. El personaje desapareció en la galaxia después de que Dooku, siguiendo órdenes de Darth Sidious, tratara de matarla y aunque su muerte se describe en la novela Dark Disciple, su aparición en La remesa mala hizo patente que el personaje aún escondía algún secreto.

En esta serie, Ventress trataba de entrenar a una clon llamada Omega, por lo que no sería raro que también hubiese acogido a Jod en algún momento de su accidentada historia.