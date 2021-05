La temporada 11 de The Walking Dead promete "cosas nunca antes vistas"

MADRID, 18 May. (CulturaOcio) -

AMC estrena el 22 de agosto el primer capítulo de la temporada 11 de The Walking Dead, la tanda final de la serie. Los fans están expectantes por ver la despedida de la ficción especialmente después de que los responsables de la saga anuncien que se enfrentarán a "cosas nunca antes vistas" en los nuevos episodios.

"El primer episodio es una locura. No puedo esperar a que la gente lo vea", dijo Scott Gimple, director de contenido, durante una aparición en TWDUniverse en Twitch. "Es grande. Es muy, muy grande. No quiero decir demasiado, pero hemos hecho cosas nunca antes vistas en la serie. Cuando Angela, la guionista, comenzó a hablar de ello, inmediatamente me emocioné", añadió.

"Es algo que aún no hemos visto en la serie. Después de la cantidad de episodios que hemos hecho, eso es algo muy bueno", apuntó Gimple.

Se espera que la temporada final de The Walking Dead se emita en tres bloques de ocho episodios, y concluya definitivamente en 2022. Gimple reveló anteriormente que la temporada final comienza con "ocho episodios llenos de acción que contarán con el alcance masivo y la escala que los fans esperan del universo The Walking Dead"

La temporada 11 mostrará a los supervivientes recuperándose tras la guerra contra los Susurradores. Maggie Rhee (Lauren Cohan) está de vuelta en Virginia después de años de ausencia, pero ahora debe convivir con Negan (Jeffrey Dean Morgan), el asesino de su marido. Por su parte, Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride) siguen adelante en una Alexandria al borde del colapso, mientras que la expedición dirigida por Eugene (Josh McDermitt) pondrá en contacto a los protagonistas con la Commonwealth.

El primer capítulo de la temporada 11 de The Walking Dead llega a AMC el 22 de agosto.