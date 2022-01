The Walking Dead: Daryl, desaparecido en el nuevo tráiler de la temporada 11

MADRID, 11 Ene. (CulturaOcio) -

The Walking Dead regresará el 20 de febrero de 2022 con la segunda parte de su temporada 11. La cadena ha lanzado un nuevo adelanto que desvela que Daryl (Norman Reedus) está en paradero desconocido.

El clip, que dura apenas 12 segundos, muestra el Muro de los Perdidos, un tablón de anuncios para personas desaparecidas en la Commonwealth. En la imagen se ve una foto de Daryl y otras personas desconocidas. "Daryl ha recorrido un largo camino desde el principio", reza la publicación de AMC en Twitter.

No es la primera referencia que la serie hace al Muro de los Perdidos. En la temporada 11 Yumiko (Eleanor Matsuura) consiguió reunirse con su hermano Tomi (Ian Anthony Dale) después de ver su foto en el tablón. Los fans vieron por última vez a Daryl en pleno bombardeo de los Segadores, que atacan con un lanzacohetes a Negan, Maggie, Daryl y Gabriel.

Daryl's come a long way since the beginning. #TWD pic.twitter.com/6au6fPWQdf — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) January 8, 2022

"Es alucinante la dirección que hemos tomado. Hicimos los primeros 10 episodios en una sola dirección, y eso giró principalmente en torno a la historia de Maggie, y nosotros tratando de lidiar con lo que está pasando como grupo. Y luego, de repente, dimos un giro de 180 grados. Es completamente diferente", declaró Reedus a ComicBook.com sobre los nuevos capítulos.

"The Walking Dead regresa con muchos de nuestros héroes luchando contra el ataque de los Segadores, mientras que otros luchan contra la ira torrencial de la madre naturaleza en Alejandría. Para todos, su mundo literalmente se derrumba a su alrededor. Mientras tanto, la vida en la Commonwealth no es tan idílica como parece. Para algunos, habrá una esperanza renovada. Otros serán empujados más allá del punto de no retorno. Una verdad se mantiene firme: sus vidas penden de un hilo y cada decisión cambia drásticamente su futuro, sus posibilidades de supervivencia y el estado de cada comunidad", reza la sinopsis de la segunda parte de la temporada 11.