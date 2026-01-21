Taylor Swift carga contra Justin Baldoni, tildándolo de "zorra" y "depredador" en mensajes a Blake Lively

Taylor Swift carga contra Justin Baldoni, tildándolo de "zorra" en mensajes a Blake Lively - CONTACTO

MADRID, 21 Ene. (CulturaOcio) -

En diciembre de 2024, tras trabajar juntos en Romper el círculo, Blake Lively interpuso una demanda por acoso sexual contra Justin Baldoni, dando inicio a una larga y muy intensa batalla legal y mediática. La actriz contó con el apoyo de numerosas personalidades, entre ellas, su íntima amiga Taylor Swift, con la que intercambió mensajes de texto sobre el asunto, opinando alto y claro sobre el cineasta.

"Creo que esta zorra sabe que algo va a pasar porque ha sacado su violín diminuto", escribió Swift a Lively poco antes de que el New York Times publicara un artículo detallando las acusaciones de la actriz, según consta en documentos judiciales consultados por TheWrap. El mensaje en cuestión iba a acompañado de un enlace a una noticia de People cuyo titular revelaba que Baldoni "sufrió un trauma sexual por culpa de una exnovia cuando 'esperaba reservarse para el matrimonio'".

Por otro lado, cuando Lively informó a la cantante de que el director iba a ser homenajeado en un evento para mujeres, esta expresó ampliamente su disgusto. "Esto es tan repugnante y odio que sea tan listo con toda esta mierda", señaló, indicando más tarde que Baldoni necesitaba "ser derrotado por sus propias palabras".

"Sus propias palabras, eso va a ser muy poderoso", expuso la cantante en el intercambio, añadiendo que esa era "la única forma de vencer a los mentirosos y a los hipócritas". "¿Te imaginas sentirte tan seguro como estos depredadores de que siempre vas a salirte con la tuya? Él aceptando un premio como aliado de las mujeres", respondió Lively y Swift comparó la situación con "una película de terror que nadie sabe que está teniendo lugar".

Cabe decir que las amigas ya habían hablado del director y protagonista de Romper el círculo en términos parecidos mucho antes de que se interpusiera la demanda. En mensajes de abril de 2023 Lively pidió a la cantante ayuda con "ese director idiota", para que mostrara su emoción ante unas páginas que Baldoni había reescrito. Le dijo a su amiga y cantante que no hacía falta siquiera que las leyese, bastaría con algunos halagos. "Es un payaso y ahora se cree escritor, ha conseguido esta reescritura y me ha dicho que aprecia mi pasión", expuso la intérprete.

Según los documentos, después de que Swift hiciera como Lively le había pedido, esta le envió un mensaje de agradecimiento, llamándola "heroína". "Le he contado cada momento a Ryan [Reynolds]. No dejaba de recordar cosas. Tú inventándote cosas sobre mí y las lentillas. Y refiriéndote a ti misma como mi muñeca. Este payaso creyéndoselo todo. Pero también resistiéndose. Eres la mejor amiga del mundo", escribió.

LA CONEXIÓN DE SWIFT CON LA PELÍCULA

El nombre de Swift salió a relucir en la demanda que interpuso por su parte Baldoni contra Lively y Reynolds, alegando que la actriz había involucrado a la ganadora del Grammy para presionarlo. "El mensaje no podía haber sido más claro", escribió el abogado del cineasta, exponiendo que su cliente "no solo tenía que lidiar con Lively. También se enfrentaba a los 'dragones' de Lively, dos de las celebridades más influyentes y ricas del mundo, que no tenían miedo de ponérselo muy difícil".

No obstante, Swift se mantuvo alejada de la batalla legal y cuando el abogado de Baldoni intentó que prestara declaración, su representante defendió que ella no había participado en Romper el círculo. "Taylor Swift nunca pisó el set de esta película, no participó en ningún casting ni en ninguna decisión creativa, no compuso la banda sonora, nunca vio el montaje ni hizo ninguna anotación sobre la película", expuso entonces el portavoz de la artista, añadiendo que ni siquiera había visto la película hasta semanas después de su estreno debido a su gira mundial.

"La conexión de Taylor con esta película fue permitir el uso de una canción, My Tears Ricochet. Dado que su participación consistió en ceder los derechos de una canción para la película, algo que también hicieron otros 19 artistas, esta citación judicial tiene como objetivo utilizar el nombre de Taylor Swift para atraer el interés del público creando titulares sensacionalistas en la prensa amarilla, en lugar de centrarse en los hechos del caso", concluyó el representante.