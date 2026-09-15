Taylor Sheridan confirma que la continuación de 1923, la precuela de Yellowstone, sigue en marcha - SKYSHOWTIME

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

Taylor Sheridan, el creador de Yellowstone, confirmó su implicación en una continuación de 1923. Su participación en el proyecto se conoció más de un año después del final del spin-off, protagonizado por Harrison Ford y Helen Mirren, que narraba la historia de la familia Dutton durante la dura época de la Gran Depresión y la Ley Seca.

Sin embargo, ha pasado más de un año desde el final de la segunda temporada de 1923, que puso fin a la última de las precuelas de Yellowstone. Hasta el momento, se sabe que hay planes para una nueva serie ambientada en el pasado de la familia Dutton, titulada 1944.

Pero en los últimos meses apenas ha habido novedades sobre el proyecto. La ficción, situada décadas después de los acontecimientos de 1923, tal como informa ScreenRant, sigue en desarrollo, aunque todo apunta a que todavía faltan varios años para que llegue a Paramount+.

Además, desde el final de Yellowstone, Paramount y CBS han centrado sus esfuerzos principalmente en las series que continúan su historia y exploran el legado de John Dutton (Kevin Costner), tras la muerte del personaje al inicio del noveno episodio de la quinta temporada, en lugar de apostar por nuevas precuelas.

MARSHALS Y RANCHO DUTTON COMPARTEN EL ADN DE LAS PRECUELAS

Los spin-offs Marshals y Rancho Dutton se han consolidado oficialmente como continuaciones tanto de 1883 como de 1923 dentro de la cronología de Yellowstone. Su ambientación no se sitúa en los periodos históricos de las precuelas.

Sin embargo, ambas recuperan su esencia y continúan profundizando en la historia y el legado del clan Dutton. Asimismo, 1883 y 1923 se diferenciaron de Yellowstone pese a ser sus precuelas, tanto en estructura como en tono.

Mientras Yellowstone contaba con varios protagonistas, con John Dutton III como patriarca y Kayce, Beth y Jamie como figuras centrales, las precuelas se construían alrededor de un protagonista principal: James Dutton en 1883 y Spencer Dutton en 1923. Ambas ponían además el foco en las tragedias, de dimensiones casi épicas, que marcaron el destino de la familia.

En este sentido, las dos ficciones comparten un modelo más cercano al de las precuelas que al de Yellowstone. Por otra parte, Rancho Dutton cambiará de showrunner en su segunda temporada, con Benjamin Cavell al frente, y contará con una mayor implicación de Sheridan en los guiones tras ejercer únicamente como productor en la primera entrega.

Estos cambios podrían hacer que la ficción se aleje del drama de Beth Dutton y Rip Wheeler y se acerque a Yellowstone, dando mayor peso a otros personajes como Mariano Reyes, Zachariah, Azul y Everett.