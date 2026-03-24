Explosivo tráiler de Rancho Dutton, la nueva secuela de Yellowstone con Beth y Rip enfrentando una nueva guerra

Explosivo tráiler de Rancho Dutton, la secuela de Yellowstone con Beth y Rip enfrentando una nueva guerra - SKYSHWOTIME

MADRID, 24 Mar. (CulturaOcio) -

Rancho Dutton, el nuevo spin-off/secuela del universo Yellowstone creado por Taylor Sheridan, se estrenará en exclusiva en SkyShowtime el 22 de mayo. Entretanto, un explosivo adelanto de la serie muestra cómo Beth (Kelly Reilly) y su esposo Rip Wheeler (Cole Houser) dejan todo su pasado atrás para mudarse a Texas y construir un nuevo futuro.

El adelanto arranca con Rip en lo alto de una colina, disparando con su rifle. Instantes después, las imágenes muestran la mano de un cadáver abandonada en un páramo y a Wheeler deteniéndose a observarla antes de alejarse.

Es entonces cuando Beth entra en escena y camina con su sombrero y gafas de sol mientras se dirige a los oficiales del sheriff con una pistola en la mano. "¡Qué día!", le dice a Rip, quien la espera sentado con una taza de café en el porche de su casa.

Seguidamente, el avance muestra un cadáver siendo arrastrado en la noche y a Rip enfrentándose con alguien. En ese instante, las imágenes descubren al personaje encarnado por Ed Harris: Everett McKinney, un veterano y amable veterinario. También hay espacio para Annette Bening, que encarna a Beulah Jackson, la matriarca de un rancho rival y se perfila como la enemiga de Beth, que lanza este aviso: "un legado es algo precioso, pero solo si sobrevive".

"Esta temporada, compuesta por nueve entregas, sigue a la pareja mientras luchan por construir un futuro juntos en Texas. Lejos de los fantasmas de Yellowstone, chocan con nuevas y brutales realidades y con un despiadado rancho rival que no se detendrá ante nada para proteger su imperio. En el sur de Texas, los lazos de sangre son más profundos, el perdón es efímero y el precio de la supervivencia podría ser tu alma", reza la sinopsis de Rancho Dutton.

Creada por Chad Feehan, la serie también cuenta en su reparto con Juan Pablo Raba (Delirium), Jai Courtney (Érase una vez el Oeste), J.R. Villarreal (Landman), Marc Menchaca (Los abandonados) y Natalie Alyn Lind (The Goldbergs). Además, Finn Little retomará en ella su papel de Carter.