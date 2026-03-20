Stallone, Van Damme y otros viejos héroes de Hollywood rinden tributo a Chuck Norris: "Un estadounidense de pura cepa" - CONTACTO

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren y otros icónicos nombres del cine de acción de antaño han rendido homenaje a Chuck Norris. La estrella de Desaparecido en combate, El furor del dragón o la serie Walker Texas Ranger murió a los 86 años tras ser hospitalizado de urgencia en Hawai.

Tras una ausencia de la pantalla de siete años, Norris formó parte del extenso elenco de Los Mercenarios 2, la saga de reunión de antiguos héroes de acción producida, protagonizada y dirigida por Stallone en 2012 en la que también se dieron cita otros nombres como Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren o Van Damme.

"Me lo pasé muy bien trabajando con Chuck. Era un estadounidense de pura cepa en todos los sentidos. Un gran hombre. Mi más sentido pésame a su maravillosa familia", escribió en Instagram.

Aunque los dos nunca aparecieron juntos en el cine, un joven Jean-Claude Van Damme entrenó con Norris durante casi dos años en artes marciales a principios de la década de 1980, antes de que su carrera como actor comenzara a despegar.

"Mi más sentido pésame por el fallecimiento de mi amigo, Chuck Norris", escribió Van Damme también en Instagram junto a varias imágenes de ambos en distintos eventos . "Nos conocíamos desde mis inicios, y siempre respeté al hombre que era. Mi corazón y mis oraciones están con su familia. Nunca lo olvidaremos", concluye.

"Chuck Norris es el campeón. Desde que era un joven que practicaba artes marciales y más tarde cuando me inicié en el cine, siempre lo admiré como modelo a seguir", ha escrito Lundgren en Instagram, que definió al fallecido como "alguien que tenía el respeto, la humildad y la fuerza que se necesitan para ser un hombre". "Te echaremos de menos, amigo mío", finaliza.

Stephen King puso el énfasis en los memes y chistes de Norris en Internet, y escribió en X en varias publicaciones: "Mi chiste favorito de Chuck Norris: Chuck no tira de la cadena, le da un susto de muerte". En otra escribió: "Cuando nació, Chuck Norris llevó a su madre a casa desde el hospital".

My fave Chuck Norris joke: Chuck doesn't flush the toilet, he scares the shit out of it. — Stephen King (@StephenKing) March 20, 2026

El actor Lorenzo Lamas también rindió homenaje a Norris, admirando al finado por su destreza en las artes marciales. Lamas se formó en una academia de Los Ángeles que formaba parte de la red de Chuck Norris. "Mis oraciones para Gina, Aaron y la familia. Cuidado, mundo malvado, hay un ángel de la justicia a las puertas. Chuck Norris no solo consigue sus alas, sino que se venga", escribió en X.