Tabu confirma el destino de Francesca en Dune: La profecía y explica su sorprendente decisión

MADRID, 23 Dic. (CulturaOcio) -

El episodio final de Dune: La profecía ha estado repleto de momentos clave y decisivos para muchos de sus personajes. Y aunque la Hermana Francesca, amante del emperador Corrino y madre de su hijo Constantine encarnada por Tabu, tardó en hacer su primera aparición, su presencia en los capítulos finales ha sido notable. Especialmente teniendo en cuenta su lealtad dividida entre la Hermandad y lo que dicta su corazón... algo sobre lo que la propia actriz ha reflexionado.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"El asunto es que, cuando ves el arco de Francesca y su viaje, y cuando ves sus escenas, surge la pregunta de: '¿Qué es más importante para ella? ¿Las Bene Gesserit y el plan de Valya o su amor?' No sé", ha señalado Tabu en declaraciones a ScreenRant, evitando dar ninguna respuesta definitiva sobre su personaje, que en la sexta entrega de la ficción se enfrentaba a un gran dilema.

En El enemigo de la mano en alto, Valya ordena a Francesca que mate al emperador con una aguja envenenada, una idea ante la que ella se rebela débilmente, señalando que se trata del padre de su hijo, pero finalmente parece dispuesta a acatar las directrices de la Madre Superiora.

No obstante, cuando la mujer vuelve a encontrarse con Javicco, después de que la Valya le haya hecho dudar de ella, revelándole que en su relación no había amor sino solo cálculo y manipulación por parte de la Hermandad, Francesca le muestra la aguja y la deja a un lado, haciendo patente que no tiene intención alguna de usarla contra él.

"Sabe que es importante, pero también está sorprendida por el plan real de Valya de matar al Emperador. Creo que es entonces cuando da un paso atrás, sus sentimientos por el Emperador tienen prioridad, y no lo hará. No lo hará", expresó la actriz.

A pesar de la muestra de buena fe de su amante, Javicco no sabe qué pensar ni de quién fiarse y acaba apuñalándose. Mientras Francesca sujeta su cuerpo moribundo, pidiéndole que no la deje, la emperatriz Natalya se acerca por detrás y le clava la aguja, con lo que la Hermana muere en el acto.

Ante este abrupto y aciago final, la intérprete razona que, a pesar de no haber seguido las instrucciones de Valya, ya no se puede saber lo que habría ocurrido entre ellas. "La belleza de Francesca es que tiene conflictos. Es importante, pero es todo corazón", señalaba la intérprete. "Creo que también se siente muy menospreciada por el plan de Valya", añadió.

¿AMABA REALMENTE FRANCESCA A JAVICCO?

Aunque a través de los flashbacks y de las propias palabras de la Madre Superiora se deja claro que Francesca imprimó a Javicco siguiendo órdenes, y con su unión con Natalya como propósito final, la ficción también sugiere hasta qué punto la relación entre el emperador y la Hermana era real.

"Estoy segura de que está enamorada del Emperador, no sólo enamorada, porque tienen un hijo juntos, esa relación no puede ser otra cosa que un vínculo muy fuerte. Lo expliquen o no, creo que tener a Constantine y verla con él responde y explica la relación que no se ve en pantalla", explicó Tabu. "Constantine es la huella de lo que Javicco y Francesca han compartido. Me habría encantado ver su historia de amor, pero también creo que funciona mejor porque no la has visto, y te quedas con la duda de qué pasó entre ellos, lo que da pie a muchas más preguntas", añadió.

En cuanto a la relación de Francesca con su hijo Constantine, la actriz apuntaba que, como madre, su personaje quiere lo mejor para él. "De nuevo, no sabemos si es parte del plan, [e incluso] ella no conoce el plan mayor, pero también está utilizando esto para asegurar un puesto para su hijo", señaló.

"Ella entiende sus problemas con el padre, y trata de aplacarlo todo el tiempo. También ves que Javicco está muy enamorado de ella, así que los vi como una familia y como una unidad, y ella hará cualquier cosa para asegurar eso. Por supuesto, ella seguirá el plan de Valya, pero ella no seguirá el plan de Valya por encima de eso", opinó.