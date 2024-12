La temporada 2 de Dune: La Profecía, confirmada

MADRID, 20 Dic. (CulturaOcio) -

Este domingo 22 de diciembre, la madrugada del lunes 23 en España, llegará a Max el sexto y último episodio de Dune: La Profecía. Así, la serie basada en el universo originalmente creado por Frank Herbert y ampliado por su hijo, Brian Herbert y Kevin J. Anderson, termina su andadura en la plataforma... pero solo de su primera temporada. Y es que el servicio de streaming ha confirmado que la ficción tendrá una segunda entrega.

"Dune: La Profecía ha cautivado al público de todo el mundo gracias al liderazgo visionario de la showrunner y productora ejecutiva Alison Schapker, que seguirá guiando esta gran historia de verdad y poder", reza el comunicado Sarah Aubrey, jefa de la programación original de Max. "Estamos increíblemente agradecidos a nuestros socios de Legendary y a nuestro extraordinario reparto y equipo por su servicio al Imperio. Nos entusiasma volver a colaborar con este equipo para ver lo que nos tienen preparado", añade.

Por su lado, Jason Clodfelter, presidente de televisión de Legendary, también habló de la nueva entrega, aunque sin entrar en detalles sobre la trama. "Esta nueva temporada nos permitirá seguir desarrollando la innovadora y épica franquicia Dune, que ha cautivado al público de todo el mundo en todas sus entregas. Estamos deseando continuar nuestra increíble colaboración con HBO y estamos encantados con Alison Schapker, su equipo, el reparto y el equipo, que han trabajado con tanta pasión para dar vida a este material de primera clase de Brian Herbert y Kevin J. Anderson", expresó.

The saga continues.



The HBO Original Series #DuneProphecy has been renewed for Season 2 on Max. pic.twitter.com/hBK8SCrgcG