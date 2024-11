¿Quién es quién en Dune: La profecía? Guía de personajes de la serie de Max

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Max estrena el primer episodio de Dune: La Profecía, serie basada en el universo creado por Frank Herbert y ambientada 10.000 años antes de los eventos relatados en las películas de Denis Villeneuve. La ficción explora la creación, ascenso al poder y secretos de las Bene Gesserit, la hermandad de poderosas mujeres que manejan los hilos del Imperio... y la misma evolución de la humanidad.

Dune: La Profecía bebe en un principio de la novela de Brian Herbert y Kevin J. Anderson, La hermandad de Dune, primera parte de la trilogía Grandes escuelas de Dune. No obstante, tal y como explicó la showrunner Alison Schapker a Entertainment Weekly, la ficción estará "conectada con los eventos del libro" pero también abordará "una historia que ocurre 30 años después de esos acontecimientos".

Tratándose de un mundo tan complejo como el de Dune, más aún con dos líneas temporales intercaladas, no está de más hacer un breve repaso a los personajes principales de la serie y los intérpretes que los encarnan:

EMILY WATSON Y JESSICA AMY BARDEN SON VALYA HARKONNEN

Emily Watson (La teoría del todo, Chernobyl) y Jessica Amy Barden (The End of the F***ing World) darán vida a Valya Harkonnen, en su edad adulta y en su juventud, respectivamente. Junto a su hermana Tula, Valya estuvo detrás del nacimiento de las Bene Gesserit y se convirtió en la primera Reverenda Madre Superiora de la orden.

OLIVIA WILLIAMS Y EMMA CANNING SON TULA HARKONNEN

Encarnada por Olivia Williams (El sexto sentido, The Crown) en su edad adulta y por Emma Canning (Los amos del aire, Citadel: Honey Bunny) en su juventud, Tula Harkonnen es la hermana menor de Valya y siempre ha vivido bajo su sombra.

SARAH-SOFIE BOUSSNINA ES LA PRINCESA YNEZ

Sarah-Sofie Boussnina (Knightfall, The Birdcatcher. El cazador de pájaros), interpreta a la princesa Ynez Corrino, una joven independiente que quiere estudiar con la Hermandad pero debe lidiar con la presión de su posición como heredera del imperio.

MARK STRONG ES EL EMPERADOR JAVICCO CORRINO

Mark Strong (Sherlock Holmes, ¡Shazam!) encarna al emperador Javicco Corrino, padre de la princesa Ynez y esposo de Natalya. A diferencia de sus predecesores, que fueron clave en la guerra contra las máquinas, la llamada Yihad Butleriana, Javicco no se enfrenta a tiempos de guerra, sino que debe conseguir la paz.

JODHI MAY ES LA EMPERATRIZ NATALYA

Jodhi May (El último mohicano, The Witcher) da vida a la emperatriz Natalya, cuyo matrimonio con Javicco Corrino "unió miles de mundos", según reza la descripción oficial del personaje recogida por Variety. En principio, este papel lo iba a asumir la actriz Indira Varma, quien abandonó el proyecto por problemas de agenda.

SHALOM BRUNE-FRANKLIN ES MIKAELA

Shalom Brune-Franklin (Maldita, Thor: Ragnarok) encarna a Mikaela, una joven leal a la Casa Corrino y a su propia gente, los Fremen, nativos del planeta desértico Arrakis, el mismo pueblo del que forma parte el personaje de Zendaya en las películas de Villeneuve.

FAOILEANN CUNNINGHAM ES LA HERMANA JEN

Faoileann Cunningham (The Witcher: El origen de la sangre, El hombre del norte) da vida a la hermana Jen, "una feroz e impredecible acólita en formación en la escuela de la Hermandad que rara vez revela su lado emocional", según recoge Deadline.

CHLOE LEA ES LA HERMANA LILA

Chloe Lea (Grandes esperanzas, Fundación), interpreta a la acólita más joven de la Hermandad, la hermana Lila, una chica con "una profunda empatía", según la descripción ofrecida por Deadline.

TRAVIS FIMMEL ES DESMOND HART

Travis Fimmel (Raised by Wolves, Vikingos), es Desmond Hart, un misterioso soldado a las órdenes del emperador que se opone a la Hermandad.

JADE ANOUKA ES LA HERMANA THEODOSIA

Jade Anouka (Angela Black, Last Christmas) encarna a Theodosia, un miembro de la Hermandad que, tal y como apunta GameRant, esconde un oscuro secreto sobre su pasado. "Creo que quiere ser la mejor. Creo que quiere ser capaz de trabajar duro y hacer todas las cosas que Valya puede hacer...", explicó la actriz en declaraciones a Nerdist.