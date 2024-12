Dune La Profecía: ¿Qué son los Danzarines Rostro o cambiaformas?

MADRID, 13 Dic. (CulturaOcio) -

El universo de Dune, creado por Frank Herbert y ampliado por su hijo, Brian Herbert y Kevin J. Anderson, es tan rico y complejo que, hasta el momento, no ha sido llevado a la pantalla en su totalidad, lo que permite a Dune: La profecía sorprender adaptando ciertos detalles del lore. Así, quienes solo estuviesen familiarizados con la saga por los filmes de Denis Villeneuve, estarán encontrando multitud de nuevos elementos en la serie de Max... como la peculiar capacidad de un personaje de cambiar de rostro.

Quizá uno de los momentos más impactantes del cuarto episodio de la ficción, titulado Dos veces nacido, se dé en los últimos compases de la entrega, cuando Valya se encuentra cara a cara con su querido hermano, fallecido hace tantos años... Y es que Griffin Harkonnen, cuyo retrato dominaba la estancia principal de la casa de la familia, aparece de pronto, en carne y hueso, justo cuando Valya se ha enfrentado a su tío, dejándole morir tras una discusión llena de reproches.

Aunque la Madre Superiora se emociona al ver a su hermano y corre a abrazarlo, una sencilla frase deja claro que ella sabe quién es en realidad. Así, Valya le agradece el detalle a Theo y poco después se ve cómo el rostro de Griffin comienza a cambiar... revelando que, efectivamente, se trataba de la hermana Theodosia.

Anteriormente en el capítulo, Theodosia le había pedido a Valya que le dijera la verdad sobre por qué la había hecho acompañarla en su viaje, consciente de que no podía ser solo para hacerse amiga de la princesa. La Madre Superiora había admitido entonces que contaba con su don como último recurso, algo que inicialmente enfada a la joven, que le recuerda a la Harkonnen que cuando entró en la Hermandad pidió no tener que volver a usarlo nunca.

Se hace patente que lo que Valya considera un don, Theo lo ve como una maldición, pero tras escuchar la discusión entre ella y su tío, accede a poner dicha habilidad al servicio de la Hermandad, mostrando su decisión transformándose en Griffin para confortar a la Madre Superiora. Aún bajo la forma de Griffin, la joven asegura que, ahora que entiende cuánto le ha costado a Valya regresar junto a su familia por el bien de la Hermandad, ella también está dispuesta a sacrificarse.

