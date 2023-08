Las dos condiciones que el creador de One Piece exigió a la serie de Netflix

MADRID, 8 Ago. (CulturaOcio) -

El 31 de agosto llegará a Netflix One Piece, serie de imagen real basada en el manga de Eiichiro Oda. El autor ha participado en el proyecto como productor ejecutivo y, para llevar su obra a la pequeña pantalla, puso dos condiciones.

Matt Owens, showrunner de la ficción, ha desvelado cuáles fueron las exigencias de Oda. "Las dos cosas más importantes que Oda quería asegurarse que el live action de One Piece mantuviera lo más parecidas posible al manga eran: 1. Las historias de origen de los Piratas de Sombrero de Paja, porque son fundamentales para lo que son como personas, cuáles son sus sueños y motivaciones, y cómo Luffy profundiza en eso cuando los conoce y les ayuda a redescubrir esos sueños", explicó.

