Susana Abaitua se reunirá con otras dos estrellas de Patria en la nueva serie de HBO

Infamia, la nueva serie basada en la novela de Ledicia Costas - HBO MAX

MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

HBO Max ya prepara Infamia, serie basada en el éxito literario homónimo de Ledicia Costas y que estará protagonizado por Susana Abaitua. En la ficción, que ha comenzado su rodaje este mes de febrero, la nominada al Goya a mejor actriz principal por Un fantasma en la batalla volverá a coincidir con Jon Olivares y Ane Gabarain, sus compañeros de Patria.

Infamia, que todavía no tiene fecha de estreno, aunque está previsto que llegue a HBO Max este mismo año, estará dirigida por Agustina Macri (Miss Carbón, Soledad) y Beatriz Sanchís (Nacho, Aquel). La serie, rodada en Madrid y Euskadi, contará con seis capítulos de cincuenta minutos y su guión lo firman Manuel Gancedo y Eduardo Torallas.

Además de Abaitua, Gabarain y Olivares, el reparto está integrado por Jorge Bosch (Todos mienten, Citas), Iñigo Gastesi (Singular, La infiltrada), Iñigo Azpitarte (Karmele, La infiltrada), Eva Llorach (Los pacientes del doctor García, Quien te cantará), Asier Oruesagasti (Los últimos románticos, Hay algo en el bosque), el nominado al Goya Kandido Uranga (Maspalomas, El Internado: Las Cumbres), y la colaboración especial de Luis Gnecco (La máquina, Neruda).

"Desde que leí la novela de Ledicia Costas supe que esta historia tenía algo muy especial", señala Eva Cebrián, productora de Evafilms que además promete que Infamia será "un thriller vibrante, lleno de misterio y emoción" y que su historia "explora los conflictos humanos detrás del suspense". "Mantiene al espectador en tensión constante", asegura.

El rodaje, que también cuenta con la participación de EiTB, dividirá sus grabaciones entre Madrid y los imponentes paisajes naturales de Vizcaya. Estos escenarios recrearán Ura, el pueblo ficticio donde transcurre la trama. Un lugar ligado a la tierra que no solo enmarca la historia, sino que se convierte en un personaje fundamental del relato.

"Emma Cruz (Susana Abaitua) es una tenaz abogada en plena crisis existencial que se obsesiona con un caso sin resolver: la misteriosa desaparición de dos niñas hace veinte años. Lo que empieza como curiosidad profesional no tarda en convertirse en una peligrosa fijación, avivada por su propio trauma: la trágica muerte de su hermana cuando eran niñas, una pérdida de la que siempre se ha sentido culpable. En su empeño por desenterrar secretos inconfesables, ocultos bajo la asfixiante y claustrofóbica fachada del pueblo, Emma tendrá que enfrentarse a sus peores fantasmas. Su incansable búsqueda la situará en la diana de aquellos que están dispuestos a todo con tal de que la verdad nunca salga a la luz.", avanza la sinopsis de la serie.